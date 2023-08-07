Перечислены главные правила стирки одежды

Сотрудники компаний по производству бытовой техники Bosch и средств для очищения вещей Ariel перечислили главные правила при стирке одежды. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.co.uk.

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В первую очередь представитель Bosch Алекс Лукас отметил важность правильного заполнения стиральной машины. По его словам, в барабане должно оставаться свободное место.

При этом эксперты марки Ariel добавили, что одежда во время очищения впитывает всю воду и заполняет пространство. Они пояснили, что плотная загрузка приводит к появлению следов от стирального порошка.

«Мы рекомендуем оставлять зазор шириной с ладонь в верхней части барабана стиральной машины при загрузке», — уточнили они.