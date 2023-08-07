Когда и как собирать виноград

Многие российские дачники стали все чаще выращивать виноград на своем земельном участке. Однако немногие знают, когда нужно снимать урожай и как это правильно делать, сообщает Общественная Служба Новостей.

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По словам специалистов, при выборе дня сбора следует ориентироваться на зрелость ягод. Каждая гроздь должна полностью вызреть – зеленых ягод на ней быть не должно. Многое зависит и от сорта винограда, особенностей ухода и погодных условий региона.

Чтобы убедиться, что грозди готовы к срезанию, надо обратить внимание на цвет гроздей. Если речь идет о белом сорте, плоды быстро начинают менять цвет и становятся прозрачными. Темные сорта приобретают более темную насыщенную окраску, кожица становится более тонкой. Следует также удостовериться, что ягоды легко отрываются от гроздей, плодоножки покрыты тонкой коркой, а семена плодов коричневого цвета.

Ежедневно нужно пробовать ягоды на вкус, снимать их с гроздей на разных ветках. Когда терпкость исчезнет, урожай можно снимать. Помимо этого, о готовности продукта подскажет уровень сахара в ягодах. Для этого нужно разрезать несколько гроздей с разной лозы и отжать сок, после чего определить количество сахара в соке. Если виноград будет использоваться для приготовления сока, то содержание в нем сахара должно составлять около 17%, для десертного вина уровень сахара больше – 22%.

Существует несколько нюансов при сборе винограда разных сортов. Так, ранние сорта рекомендуется сразу с наступлением полной зрелости, так как такой продукт быстро портится. Если это среднепоздний сорт, то спешить не нужно. Грозди могут провисеть до заморозков, не подвергаясь порче. Если речи идет о столовых сортах, важно выбрать сухой день, а сбор проводить утром либо в вечерние часы.