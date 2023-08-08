Врач рассказал, как помочь домашним животным перенести жару

Если мы говорим о домашних животных, которые содержатся в клетках, то для них надо выбирать теневую сторону комнаты. Может быть такое, что с утра мы ушли на работу увидев, что в комнате прохладно и солнце светит в другую сторону, но после нескольких часов оказывается, что клетка находится как раз под прямыми лучами и животному никуда нельзя деться. Также нельзя забывать о доступе к воде, потому что животным, как и людям, разумеется, надо утолять жажду и поддерживать водный баланс, — рассказал Шеляков.