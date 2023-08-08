5 комнатных растений, которые опасны для маленьких детей

Комнатные растения являются не только отличным украшением интерьера, но также насыщают помещение кислородом. Неслучайно многие люди обустраивают в своей квартире целую оранжерею.

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Однако если вы питаете слабость к растениям, но при этом в вашем доме есть маленькие дети, важно убедиться в том, что растительность безопасна для малышей.

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Подробнее о растениях, которые могут навредить детям – в материале "Рамблера".

Сингониум

Листья этого растения напоминают сердечки. Неспроста возникла примета о том, что в доме, где есть сингониум, супруги будут ссориться в разы реже. Однако данное растение является источником оксалата кальция – органического соединения, которое может нанести серьезный вред здоровью. Именно поэтому сингониум нужно держать подальше и от маленьких детей, и от животных – грызть его листья крайне опасно.

Сансевьера (тещин язык)

Считается, что тещин язык приносит в дом удачу. Но, вероятно, лишь в том случае, если у вас нет маленьких детей. В соке сансевьеры содержатся сапонины, которые, попав в желудок, могут спровоцировать тошноту и рвоту.

Алоэ

Листья алоэ нельзя назвать приятными на вкус, но любопытный ребенок все равно может решиться их попробовать. Не рискуйте и избавьтесь от алоэ, чтобы не навредить малышу. Сок этого растения вызывает диарею. Если для взрослого человека она может быть безобидна, то ребенок рискует столкнуться с серьезным обезвоживанием.

Олеандр

Несмотря на то, что олеандр – это кустарник, многие любители растений заводят его дома. И неудивительно: олеандр подкупает своими красивыми цветами и приятным ароматом. Однако, если взрослый человек съест хотя бы один лист олеандра, это может обернуться летальным исходом. В лучшем случае человек отделается диареей, тошнотой и рвотой. Вот почему для ребенка это растение крайне опасно.

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