Какой формы и размера должна быть мойка для кухни

Моечный центр (мойку) для кухни лучше расположить либо в углу, либо между плитой и холодильником: так с обеих сторон появится рабочая поверхность, рассказал NEWS.ru строительный эксперт Федор Васильев. Он добавил, что по бокам стоит разместить шкафы для чистой посуды, а непосредственно над раковиной — «сушилку». Собеседник призвал не монтировать оборудование в узкую кухонную тумбу, так как ее размер должен превышать 60 см в ширину.

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Что касается размеров мойки, то при выборе ее и крана лучше не выбирать мойки глубиной меньше 18-20 см, если вы купили высокий кран. Из неглубокой мойки далеко летят брызги. Лучше предпочесть глубокие модели: в них и кастрюли большие входят, удобно мыть и брызги не летят. Диаметр сливного отверстия выбирайте 9 см, эти модели совместимы с современными сифонами с одним коленом, имеющими увеличенную пропускную способность, — отметил Васильев.

По его словам, не стоит приобретать белые сифоны с узким проходом, предназначенные для умывальника, так как они быстро забиваются. Васильев подчеркнул, что при покупке мойки круглой формы стоит взять модель с крылом для сушилки для ложек, вилок и ножей.

Маленькие круглые компактные мойки выглядят симпатично, но это скорее офисный, отельный вариант или вариант для тех, кто совсем мало готовит, — рассказал Васильев.