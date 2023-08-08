Как организовать рабочее пространство в маленькой квартире

Эпидемия коронавируса навсегда изменила мир. Конечно, коснулось это и работы: тысячи людей перешли на удаленку, а после снятия ограничений приняли решение не возвращаться в офис. К тому же, многие современные профессии не требуют выхода из дома. Все, что для них нужно, — компьютер или ноутбук и выход в интернет.

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Кажется, это звучит, как мечта: можно работать, сидя на пляже, расположиться на даче или просто не вылезать из кровати. Но те, кто давно работает на удаленке, знают: такой подход не способствует продуктивности и не губительно сказывается на здоровье. Поэтому так важно организовать дома удобное рабочее место. Если квартира не позволяет выделить отдельный кабинет, стоит воспользоваться небольшими хитростями.

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Отделите пространство

Если вы работаете в спальне или гостиной, постарайтесь отделить импровизированный офис от основного пространства. Это можно сделать с помощью установки здесь стеллажа с книгами, шкафа или специальной перегородки. Так вы сможете сосредоточиться на работе, не отвлекаясь на привычный интерьер.

Выберите удобный стол и кресло

Именно от этого зависит ваш комфорт если в кресле вы чувствуете себя удобно, спина не устает, то соблазн прервать работу и поваляться на диване существенно снизится. Многие в офисе жалуются на дешевые, плохо поддерживающие стулья, поэтому порадуйте себя эргономичным стильным креслом и столом с регулируемой высотой. Это залог успешной работы дома.

Организуйте хранение

Что должно быть на вашем рабочем столе? Папки с бумагами, канцелярия или только ноутбук? В зависимости от нужд, продумайте систему хранения. Если места не хватает, расположите на стене вертикальный органайзер, он поможет найти мест для стикеров, ножниц и прочих мелочей.

Используйте дополнительное освещение

Не довольствуйтесь потолочным светом, он губителен для глаз во время долгой работы за компьютером. Выберите торшер, настольную лампу или специальный фонарик, который крепится прямо на ноутбук.

Создайте белый шум

Не пытайтесь работать под любимый фильм, это будет отвлекать и не позволит сосредоточиться. Создайте белый шум: включите звуки офиса, кофейни, просто откройте окно на улицу. Такой фон позволит работать продуктивнее, чем тишина

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