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Ветеринар объяснила, почему влажный корм вызывает восторг у кошек

Кошки воспринимают влажный корм как лакомство, а только что распакованный пакетик благодаря сильному запаху всегда вызывает у них восторг, рассказала РИАМО ветеринарный врач Татьяна Гольнева. Она пояснила, что несмотря на любовь питомцев к влажному корму, давать только один его не следует, поскольку существует риск, что животное начнет переедать.

Ветеринар объяснила, почему влажный корм вызывает восторг у кошек
© News.ru

Кошки воспринимают влажный корм как лакомство. Он им больше нравится, потому что он сильнее пахнет. Для кошек в еде важнее запах, поэтому только что распакованный пакетик для них — всегда восторг. Кошки, конечно, будут готовы есть такое достаточно часто и в этом опасность — они склонны переедать, как мы, например, можем переесть шашлыков, — сказала Гольнева.

По словам ветеринара, влажный корм можно давать в качестве лакомства утром и вечером, в другое время лучше кормить сухим. Помимо питания он неплохо чистит зубы кошек от налета. При этом насыпать его в миску нужно до краев, иначе кот будет кружить вокруг нее и просить наполнить.

Для кота неполная миска воспринимается как отсутствие еды. Полная миска нужна ему для его психологического комфорта, — подчеркнула специалист.

Руководитель группы ветеринарных врачей Иван Пушилин ранее посоветовал: чтобы защитить кошек в жару, смачивать морду, подушечки лап и живот питомца прохладным мокрым полотенцем. Специалист уточнил, что при перегреве животное нельзя обливать холодной водой. Рекомендуется напоить домашнего любимца, а если состояние кошки не улучшается несколько дней, важно обратиться к ветеринару.