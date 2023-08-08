Ветеринар объяснила, почему влажный корм вызывает восторг у кошек

Кошки воспринимают влажный корм как лакомство. Он им больше нравится, потому что он сильнее пахнет. Для кошек в еде важнее запах, поэтому только что распакованный пакетик для них — всегда восторг. Кошки, конечно, будут готовы есть такое достаточно часто и в этом опасность — они склонны переедать, как мы, например, можем переесть шашлыков, — сказала Гольнева.