Как успокоить питомца во время грозы

Давайте будем честны: даже взрослые люди иногда панически боятся грозы. Что уж говорить о наших четвероногих друзьях. Страх перед грозой больше свойственен собакам, нежели кошкам, но и котики тоже восторга в такую погоду не испытывают. Давайте разбираться, откуда берется эта паника и что с ней можно сделать.