Как успокоить питомца во время грозы
Давайте будем честны: даже взрослые люди иногда панически боятся грозы. Что уж говорить о наших четвероногих друзьях. Страх перед грозой больше свойственен собакам, нежели кошкам, но и котики тоже восторга в такую погоду не испытывают. Давайте разбираться, откуда берется эта паника и что с ней можно сделать.
Причины страха перед грозой
Страх перед грозой у питомцев возникает из-за нескольких факторов:
- банальный дискомфорт из-за громких звуков неизвестного происхождения. По этой же причине собаки паникуют во время салютов;
- первая «встреча» с таким природным явлением во взрослом возрасте — питомцам помладше бывает проще адаптироваться к грохоту грозы;
- генетика — возможно, предрасположенность к паническим реакциям заложена в психике вашей собаки. В таком случае правильным решением будет обратиться к ветеринару и подобрать курс лечения;
- реакция на эмоции хозяина — если собака видит, что вам страшно, она может скопировать это чувство. Постарайтесь держать себя в руках ради любимого питомца.
Что делать во время грозы?
- Не запирайте питомца в клетке или переноске, так он почувствует себя брошенным, и стресс только усилится. Если животное мечется по квартире, постарайтесь взять его на руки и вместе с ним переждать грозу в наиболее тихом уголке вашего дома или квартиры. К примеру, если собака или кошка любит прятаться под кроватью, помогите ей забраться туда, но оставайтесь сидеть рядом.
- Создайте безопасное место. Найдите небольшой уголок в шкафу или выберите комнату без окон, в которой вы разместите вещи своей собаки. За несколько недель до первой грозы приучите питомца к этому месту, чтобы оно стало для него привычным и успокаивающим.
- Угостите хвостика любимым лакомством или попробуйте переключить его внимание на любимую игрушку.
- Перебейте шум грозы другими звуками, но только приятными. Любимой песней (если вдруг у питомца есть такая), разговорным радио- или телешоу или звуками природы (пение птиц, расслабляющий шум дождя и так далее).
- Поиграйте с питомцем во что-нибудь активное (не выбираясь из своего тихого укрытия). Когда собака или кошка немного устают, у них не остается сил на панику из-за грозы.
- Разговаривайте со своим домашним животным. Пусть даже ваша речь станет ещё одним вариантом «белого шума» для питомца, но все-таки не чужой голос, а голос любимого хозяина успокаивает куда лучше. О чем говорить? Хвалите хвостика за то, как он справляется с пережиданием грозы, или расскажите о масштабных планах на следующую прогулку.
- Попробуйте приучить собаку к звуку грозы. В дни, когда погода за окном спокойная, включайте на небольшой громкости аудиозаписи грома. Убедитесь, что вы не пугаете и не расстраиваете животное. Затем предложите своему домашнему любимцу лакомства или мягкую игрушку, которая поможет сгладить эффект от жутких звуков. В сознании собаки будет закрепляться связь между грозой и приятными эмоциями. Устраивайте такие 10-минутные сеансы тренировок столько времени, сколько потребуется, и постепенно увеличивайте громкость записи. Это поможет собаке научиться не бояться шума; однако, страх может заключаться и в других аспектах грозы, поэтому вашей собаке может потребоваться дополнительная терапия.
- Работайте с зоопсихологом. Для некоторых собак с сильными страхами может потребоваться помощь сертифицированного специалиста, который поможет скорректировать поведение питомцев и научит их переживать бури.