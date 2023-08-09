Эксперт по нижнему белью рассказала, как стирать бюстгальтеры

Специалист по созданию нижнего белья Джорджина Бибби рассказала женщинам, как правильно стирать бюстгальтер. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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В стирку этот предмет нижнего белья нужно отправлять после двух-трех дней носки. Также она посоветовала менять бюстгальтер каждые 180 носок.

Она порекомендовала не стирать сразу несколько вещей, так как они могут зацепиться друг за друга и повредиться. Нужно класть в отдельный мешок по одному бюстгальтеру и стирать вместе с другими вещами.

Машинку нужно ставить исключительно на деликатный режим и оставлять только холодную воду. Сушить нужно исключительно на воздухе, а хранить в горизонтальном виде. Так, чтобы чашечки не деформировались.