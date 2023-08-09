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Эксперт по нижнему белью рассказала, как стирать бюстгальтеры

Специалист по созданию нижнего белья Джорджина Бибби рассказала женщинам, как правильно стирать бюстгальтер. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Эксперт по нижнему белью рассказала, как стирать бюстгальтеры
© Unsplash

В стирку этот предмет нижнего белья нужно отправлять после двух-трех дней носки. Также она посоветовала менять бюстгальтер каждые 180 носок.

Она порекомендовала не стирать сразу несколько вещей, так как они могут зацепиться друг за друга и повредиться. Нужно класть в отдельный мешок по одному бюстгальтеру и стирать вместе с другими вещами.

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Машинку нужно ставить исключительно на деликатный режим и оставлять только холодную воду. Сушить нужно исключительно на воздухе, а хранить в горизонтальном виде. Так, чтобы чашечки не деформировались.

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