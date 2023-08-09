Ветеринар назвала продукты, которыми нельзя кормить кошек и собак

Лук и чеснок содержат соединения, повреждающие кроветворную систему животного и вызывающие анемию. Поэтому лук и чеснок не рекомендуется давать домашним питомцам. Кофе и чай: кофеин содержится не только в кофе, но и в других напитках, таких как чай и энергетические напитки. Он может вызвать повышенное сердцебиение, гиперактивность, рвоту и другие проблемы у животных, — добавила Наумова.