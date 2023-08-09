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Эксперт перечислила главные правила по уходу за полотенцами

Сотрудница компании по производству сантехники Mira Showers Керри Хейл перечислила главные правила по уходу за полотенцами. Соответствующий комментарий публикует Еxpress.co.uk.

Эксперт перечислила главные правила по уходу за полотенцами
© Lenta.ru

В первую очередь эксперт посоветовала сушить изделия на свежем воздухе.

«Солнечный свет отбеливает полотенца, делая их более яркими, а ультрафиолетовые лучи устраняют все оставшиеся бактерии», — пояснила она.

При этом во время сушки в специальной машине, отметила Хейл, следует использовать теннисные мячи, которые распушат волокна ткани.

Кроме того, собеседница издания уточнила, что хранить полотенца важно исключительно в сухом виде. Помимо этого, она призвала отказаться от кондиционера для белья, поскольку его остатки повреждают материал.

Среди прочего, специалистка порекомендовала не гладить полотенца, а также стирать их перед первым использованием. По ее словам, очищения с помощью белого уксуса станет наиболее эффективным.

Ранее в августе клинер Полина Савельева назвала россиянам дешевое средство для придания мягкости полотенцам. Эксперт посоветовала замочить данные изделия в солевом растворе и погрузить их в стиральную машину. В то же время специалистка отметила, что соль можно добавить в отсек для порошка.