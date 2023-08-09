Кинолог объяснил, почему собаке может не понравиться человек

Какими бы дружелюбными не выглядели собаки, им не всегда может нравиться общение с тем или иным человеком. В каких случаях это может произойти, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

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Эксперт пояснил, что причин для «нелюбви» к человеку может быть множество, например, недоброжелательное поведение. Если человек кричит, замахивается, ведет себя агрессивно, животное начинает его опасаться и не доверяет ему. Питомец будет стараться избегать общения с таким человеком.

Голубев отметил, что собаки часто избегают контакта с пьяными людьми. Собаки не любят запах алкогольных напитков, а также понимают, что человек может вести себя неадекватно в таком состоянии.

Любое принуждение и излишняя назойливость также могут не нравиться собаке. Принуждение к играм, ласке, выполнению команд или другим вещам вызовут негативную реакцию у питомца, передает РИАМО.

Ранее Владимир Голубев рассказал, что большая часть рациона собак должна состоять из белка и пищи животного происхождения. Речь идет о постном мясе, птице, мясных субпродуктах, рыбе, нежирном твороге, яйцах, передает МИР 24.