Кинолог раскрыл причины негативного отношения собаки к человеку

Собаки могут негативно отнестись к определенному человеку, для этого существует множество причин, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. В беседе с РИАМО он подчеркнул, что питомец может избегать людей из-за их недоброжелательного поведения или громкого голоса. Кинолог призвал в таких ситуациях не заставлять животное общаться.

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Не все питомцы одинаковые, кого-то может пугать чей-то громкий голос, другие опасаются, когда человек, например, сильно жестикулирует. Причин избегания общения с человеком может быть множество: от его недоброжелательного поведения до посторонних от него запахов, — пояснил специалист.

По словам Голубева, собаки испытывают стресс, если человек кричит, ведет себя агрессивно или поднимает на питомца руку. Животное потеряет с ним доверие и связь, даже если раньше было дружелюбно настроено. Кинолог предупредил хозяев, что таким поведением можно добиться только недоверия и страха от собаки — питомец не будет понимать, за что на него ругаются, и постарается избегать человека.

Собакам не нравится контактировать с пьяными людьми. Это связано не только с неприятным запахом алкоголя, но и с непредсказуемым поведением: у человека меняется тембр, его движения раскоординированы, он не всегда отвечает за свои действия. Питомец может пытаться уйти или начнет защищаться, пояснил Голубев.

Кинолог уточнил, что собакам не нравятся излишняя назойливость и принуждение. Не следует заставлять питомца играть, выполнять команду или общаться с другими людьми, если он этого не хочет. Это спровоцирует стресс и тревожное поведение. Нужно дать собаке возможность самой решать, с кем налаживать контакт.