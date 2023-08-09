Эксперт назвал лучший материал для кухонной мойки

Есть мойки дорогие — из гранитной крошки, они не только красивые, но и более тихие, поглощают шум воды. Но они очень тяжелые, для ДСП-мебели не подойдут, так как нуждаются в прочной опоре из дерева или металла. Ее материал — это сплав гранитной крошки, полимеров, акрила и при ударе может отколоться, также к такой мойке нельзя применять железные губки, абразивные средства, — подытожил Васильев.