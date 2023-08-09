Россиянам раскрыли способы сохранить обувь чистой надолго

Предприниматель Дмитрий Моргунов раскрыл россиянам способы сохранить обувь чистой надолго. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру» в среду, 9 августа.

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В первую очередь сооснователь сети чистки и ремонта обуви SneakNFresh призвал проводить своевременную чистку от грязи и пыли. При этом он отметил, что для кожаных и тканевых изделий необходимо использовать мягкую щетку или сухую тряпку, а для замшевых — специальную щетку с мягкими щетинами. В случае, если вторая пара сильно загрязнена, то лучше ее очистить с помощью резинового или велюрового ластика.

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«Нужно аккуратно протирать замшу в одном направлении и обрабатывать обувь водоотталкивающим средством, чтобы предотвратить попадание влаги и пятен», — пояснил Моргунов и предупредил, что в процессе чистки лучше отказаться от средств с агрессивными химическими компонентами в составе.

По словам специалиста, хранить обувь следует в сухом прохладном месте, защищенном от прямого солнечного света и источников тепла, таких как радиаторы и электрические обогреватели. Во избежание деформации ботинок рекомендуется прибегать к специальным подставкам или наполнителям, которые сохраняют естественную форму и предотвратить появление складок. Кроме того, обувь нужно хранить в коробках или органайзерах.

Помимо прочего, собеседник издания предложил в качестве дополнительного ухода и защиты использовать водоотталкивающие спреи и кремы. В то же время он призвал всегда проверять совместимость средств с материалом изделий. Моргунов напомнил о регулярной смене обуви.

«Постоянное ношение одной и той же пары обуви рано или поздно приводит к износу и потере формы. Постарайтесь носить одну пару в течение одного дня, а следующий день — другую пару», — рассказал он и уточнил, что данный метод позволит каждой паре высыхать и восстанавливаться, предотвращая преждевременный износ.