8 простых идей для создания домашнего уюта

Сделайте свою квартиру комфортной.

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Уютный дом — это совокупность множества небольших факторов, от аромата выпечки до пушистых тапочек, стоящих у кровати. И большинство из таких аспектов индивидуальны, но существуют универсальные, бюджетные способы сделать дом более комфортным.

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Добавьте освещение

Специалисты по дизайну интерьера настаивают: в каждой комнате должно быть как минимум два уровня источников света. Стандартный потолочный и более спокойный. Именно эти бра, торшеры, ночники и светильники создают уютную, спокойную атмосферу. Поставьте светильник рядом с диваном, чтобы читать или смотреть кино с менее ярким источником светом.

Украсьте стены

Голые стены навевают ассоциации с офисом или больницей, поэтому придумайте их декор. Совсем не обязательно выбирать привычные картины в тяжелых рамах: гораздо современнее смотрятся постеры на холсте, тканевые декорации, панно из дерева и металла. Подбирайте аксессуары под общий интерьер, они могут быть его продолжением или стать контрастной деталью.

Мягкие стулья

На кухне стулья смотрятся гораздо уютнее, чем табуретки. Если вы выбрали варианты с деревянными спинками и сидушками, используйте текстильные накидки. Они станут элементом декора и сделают вечерние чаепития гораздо комфортнее.

Шторы

Это тоже часть освещения, кроме того, они делают весь интерьер мягче, спокойнее, а значит, и уютнее. Выбирайте шторы так, чтобы на них в закрытом виде оставались вертикальные складки, они смотрятся эстетично.

Книги

Соберите коллекцию книг на полках или стеллажах. Даже если у вас не так много томов, они создают приятную, спокойную атмосферу.

Правильный текстиль

Уютный плед — непременный атрибут, в который так приятно кутаться холодными вечерами. Выбирайте покрывала, к которым приятно прикасаться, не слишком пушистые и тяжелые, чтобы их можно были стирать хотя бы раз в полгода.

Растения

Горшечные цветы вписываются в любой интерьер, они делают обстановку более спокойной, при этом не скучной. Даже если вы откажитесь от всех акцентов в пользу растений, помещение будет смотреться стильно.

Аромат