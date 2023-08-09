8 простых идей для создания домашнего уюта
Сделайте свою квартиру комфортной.
Уютный дом — это совокупность множества небольших факторов, от аромата выпечки до пушистых тапочек, стоящих у кровати. И большинство из таких аспектов индивидуальны, но существуют универсальные, бюджетные способы сделать дом более комфортным.
Добавьте освещение
Специалисты по дизайну интерьера настаивают: в каждой комнате должно быть как минимум два уровня источников света. Стандартный потолочный и более спокойный. Именно эти бра, торшеры, ночники и светильники создают уютную, спокойную атмосферу. Поставьте светильник рядом с диваном, чтобы читать или смотреть кино с менее ярким источником светом.
Украсьте стены
Голые стены навевают ассоциации с офисом или больницей, поэтому придумайте их декор. Совсем не обязательно выбирать привычные картины в тяжелых рамах: гораздо современнее смотрятся постеры на холсте, тканевые декорации, панно из дерева и металла. Подбирайте аксессуары под общий интерьер, они могут быть его продолжением или стать контрастной деталью.
Мягкие стулья
На кухне стулья смотрятся гораздо уютнее, чем табуретки. Если вы выбрали варианты с деревянными спинками и сидушками, используйте текстильные накидки. Они станут элементом декора и сделают вечерние чаепития гораздо комфортнее.
Шторы
Это тоже часть освещения, кроме того, они делают весь интерьер мягче, спокойнее, а значит, и уютнее. Выбирайте шторы так, чтобы на них в закрытом виде оставались вертикальные складки, они смотрятся эстетично.
Книги
Соберите коллекцию книг на полках или стеллажах. Даже если у вас не так много томов, они создают приятную, спокойную атмосферу.
Правильный текстиль
Уютный плед — непременный атрибут, в который так приятно кутаться холодными вечерами. Выбирайте покрывала, к которым приятно прикасаться, не слишком пушистые и тяжелые, чтобы их можно были стирать хотя бы раз в полгода.
Растения
Горшечные цветы вписываются в любой интерьер, они делают обстановку более спокойной, при этом не скучной. Даже если вы откажитесь от всех акцентов в пользу растений, помещение будет смотреться стильно.
Аромат
Приятный запах влияет на обстановку в доме даже больше, чем декор. Важно, чтобы в помещении не было неприятных ароматов. При этом освежители имеют ненатуральный, слишком резкий запах, поэтому для создания уюта лучше использовать диффузоры, ароматические свечи, благовония.