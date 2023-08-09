7 вещей в доме, которые проще продать, чем выбрасывать
Крупногабаритный «хлам» проще продать как минимум потому, что так не придется платить за вывоз на мусорку. А еще порой дальняя полка кладовой может хранить куда более ценные вещи, чем вы думали!
Диван
Какой бы бесполезной ни казалась вам старая мебель, не спешите ее выбрасывать. Сперва следует прицениться, за сколько в Сети продают аналогичные экземпляры. Если избавиться от, скажем, стула при необходимости будет несложно, то диван так просто не выбросишь. Кроме того, вам, вероятно, придется заплатить за вывоз и утилизацию. Тем временем диваны, особенно если на них можно спать, востребованы на вторичном рынке. По невысокой цене его с удовольствием заберут люди, которые, например, сняли кварту без мебели или, наоборот, хотят сдавать жилье и не беспокоиться об имуществе.
Виниловые пластинки
Если вы — счастливая обладательница домашней коллекции винила, вам либо повезло, либо крупно повезло. В зависимости от исполнителя, тиража и, самое главное, состояния винил с радостью выкупят коллекционеры. К слову, многие современные альбомы все еще выходят на виниле и стоят порядка 5000 рублей. Редкие ретроэкземпляры можно продать и дороже. Все еще думаете отправить пыльную стопку на помойку?
Холодильник
Они, как и диваны, востребованы квартиросъемщиками, но не только. Бывшие в употреблении холодильники пользуются успехом у дачников. Более того, продать можно даже сломанный агрегат. Иногда их используют в качестве герметичного шкафа, в который не заберутся грызуны и другие вредители. В общем, не судите свой старенький холодильник слишком строго, ваше дело — дать объявление. Проверить спрос лишним точно не будет.
Спортивное снаряжение
От велосипеда до палатки и сноуборда — выгодно продать можно любой спортивный и туристический инвентарь. Как правило, используется он не слишком часто и медленно изнашивается. А значит, сохраняет презентабельный вид. Но покупают б/у снаряжение не ради идеального состояния, а потому, что новое стоит в разы дороже. И цена, как правило, завышена оправданно: технологичные материалы стоят больших денег. А если вещь выполняет свою функцию на все 100, зачем переплачивать? Специальную одежду и обувь тоже легко можно продать: например, трекинговые ботинки или специальную зимнюю куртку. Многим просто жалко отдавать десятки тысяч рублей ради первого (и, возможно, последнего) в своей жизни похода.
Музыкальные инструменты
Давно проверяли, сколько стоят новые музыкальные инструменты? Одним словом — дорого! А покупают их часто не только для себя, но и детям, которые не факт что проникнутся приобретением и не забросят хобби после каникул. Если в вашем доме музыкальные инструменты лежат без дела, цены на них вас приятно удивят! При продаже получится выручить солидную сумму.
Пишущие машинки
Откровенно говоря, уже и принтер в доме не так актуален, как 10–15 лет назад. Элеткронный документооборот и масштабная цифровизация сделали свое дело: распечатка объективно нужна все реже. Но если у вас до сих пор хранится пишущая машинка, вам повезло. Их с радостью покупают коллекционеры, а в крайнем случае дизайнеры интерьеров. Если вы действительно собирались избавиться от реликвии прошлого, как ни крути, вы в выигрыше.
Посуда
Перед тем как избавиться от надоевшего сервиз, обязательно посмотрите на донышко. И нет, не потому, что у плохой хозяйки оно обычно плохо отмыто, а вам хочется убедиться в обратном. На дне, как правило, указан производитель. И обычная на первый взгляд кружка может быть не из Страны восходящего солнца, а из несуществующей ныне Чехословакии — такую можно продать подороже, но посуда в любом случае на удивление востребована в Сети.