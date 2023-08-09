7 вещей в доме, которые проще продать, чем выбрасывать

Крупногабаритный «хлам» проще продать как минимум потому, что так не придется платить за вывоз на мусорку. А еще порой дальняя полка кладовой может хранить куда более ценные вещи, чем вы думали!

© Super.ru

Диван

Видео дня

Какой бы бесполезной ни казалась вам старая мебель, не спешите ее выбрасывать. Сперва следует прицениться, за сколько в Сети продают аналогичные экземпляры. Если избавиться от, скажем, стула при необходимости будет несложно, то диван так просто не выбросишь. Кроме того, вам, вероятно, придется заплатить за вывоз и утилизацию. Тем временем диваны, особенно если на них можно спать, востребованы на вторичном рынке. По невысокой цене его с удовольствием заберут люди, которые, например, сняли кварту без мебели или, наоборот, хотят сдавать жилье и не беспокоиться об имуществе.

Виниловые пластинки

Если вы — счастливая обладательница домашней коллекции винила, вам либо повезло, либо крупно повезло. В зависимости от исполнителя, тиража и, самое главное, состояния винил с радостью выкупят коллекционеры. К слову, многие современные альбомы все еще выходят на виниле и стоят порядка 5000 рублей. Редкие ретроэкземпляры можно продать и дороже. Все еще думаете отправить пыльную стопку на помойку?

Холодильник

Они, как и диваны, востребованы квартиросъемщиками, но не только. Бывшие в употреблении холодильники пользуются успехом у дачников. Более того, продать можно даже сломанный агрегат. Иногда их используют в качестве герметичного шкафа, в который не заберутся грызуны и другие вредители. В общем, не судите свой старенький холодильник слишком строго, ваше дело — дать объявление. Проверить спрос лишним точно не будет.

Спортивное снаряжение

От велосипеда до палатки и сноуборда — выгодно продать можно любой спортивный и туристический инвентарь. Как правило, используется он не слишком часто и медленно изнашивается. А значит, сохраняет презентабельный вид. Но покупают б/у снаряжение не ради идеального состояния, а потому, что новое стоит в разы дороже. И цена, как правило, завышена оправданно: технологичные материалы стоят больших денег. А если вещь выполняет свою функцию на все 100, зачем переплачивать? Специальную одежду и обувь тоже легко можно продать: например, трекинговые ботинки или специальную зимнюю куртку. Многим просто жалко отдавать десятки тысяч рублей ради первого (и, возможно, последнего) в своей жизни похода.

Музыкальные инструменты

Давно проверяли, сколько стоят новые музыкальные инструменты? Одним словом — дорого! А покупают их часто не только для себя, но и детям, которые не факт что проникнутся приобретением и не забросят хобби после каникул. Если в вашем доме музыкальные инструменты лежат без дела, цены на них вас приятно удивят! При продаже получится выручить солидную сумму.

Пишущие машинки

Откровенно говоря, уже и принтер в доме не так актуален, как 10–15 лет назад. Элеткронный документооборот и масштабная цифровизация сделали свое дело: распечатка объективно нужна все реже. Но если у вас до сих пор хранится пишущая машинка, вам повезло. Их с радостью покупают коллекционеры, а в крайнем случае дизайнеры интерьеров. Если вы действительно собирались избавиться от реликвии прошлого, как ни крути, вы в выигрыше.

Посуда