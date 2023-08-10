Ученый развеял миф о влиянии магнитиков на работу холодильника

Вопреки распространенному мифу, сувенирные магнитики, которые многие россияне любят привозить из отпуска, не смогут повлиять на работу холодильника, рассказал сотрудник учебно-научной лаборатории теоретической и прикладной нанотехнологии Государственного университета просвещения Никита Паращук. В разговоре с LIFE.ru он уточнил, что такие сувениры минимально воздействуют на современную бытовую технику, которая проходит большое количество проверок, прежде чем попасть на рынок. По словам ученого, влияние магнитов никак не отразится и на продуктах — между ними достаточно большое расстояние.

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Влияние сувенирных магнитиков как на электронные компоненты бытовых электротехнических устройств, так и на содержащиеся в них объекты ничтожно мало, беспокоиться об этом точно не стоит, — уточнил Паращук.

По словам ученого, работа холодильника основана на термодинамическом цикле сжатия и расширения теплоносителя, так называемого хладагента. Магнитики создают постоянное магнитное поле, которое может взаимодействовать с электрическими проводниками, но его влияние настолько маленькое, что не может нарушить работу компонентов, от которых зависит эффективность охлаждения.