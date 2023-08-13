Как правильно собирать и сушить чеснок

Урожай мало собрать, его надо сохранить. Чеснок кажется не слишком требователен к агротехнике, поэтому многие его выращивают на участках. Но чтобы потом всю зиму есть собственноручно выращенный чеснок, нужно знать, как сушить чеснок правильно.

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Обо всех тонкостях – как сушить и хранить чеснок – рассказывает «Рамблер».

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Как понять, что чеснок пора убирать

Конечно, можно регулярно выкапывать по одной головке, чтобы проверить степень зрелости. Но есть способ лучше. Когда чеснок выпускает стрелки, их нужно удалить. Делается это для того, чтобы растение не тратило силы на образование семян, а наращивало красивые, крупные, сильные зубчики. Но одну стрелку все же стоит оставить. Она послужит отличным индикатором зрелости. Пока стрелка закручивается и направлена в любую сторону и вниз, чеснок пока не готов к уборке. Но как только стрелка выпрямилась и устремилась к небу – пора! Это идеальный момент для уборки чеснока.

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Если вы погорячились и удалили сразу все стрелки, постарайтесь вспомнить, когда примерно появились цветоносы и от этого дня отсчитайте 4-6 недель. Чеснок должен созреть.

Как правильно убирать чеснок

Значение имеет не только зрелость самого чеснока, но и установившаяся погода. Сырой пасмурный день не подходит для уборки чеснока. Земля должна хорошо просохнуть. В дальнейшем это станет одним из важных условий хранения. Если чеснок убирать во время дождя, пусть даже не большого, он может заразиться бактериями и сгнить раньше времени.

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Итак, погожий солнечный день наступил, значит можно приступать к уборке. Алгоритм действий следующий:

Подготовьте инструмент. Лопата должна быть чистой и острой, чтобы копать с легкостью и радоваться процессу, а не страдать. Оставьте выкопанный чеснок на грядке на несколько часов. Можно на солнце. Перенесите чеснок в место, которой будет защищено от солнца, но при этом будет хорошо проветриваться. Например, под навес, в беседку, сарай, который можно оставлять открытым. Разложите на полу или подвесьте к потолку. Чеснок должен хорошо просушиться. Проверить это просто – когда отрежете стебель, он должен быть полностью сухой. Обрежьте корешки, но не слишком близко к попке. Обрежьте стебли на расстоянии около 15-20 сантиметров от головки. Оставьте еще на несколько дней, чтобы чеснок просушился окончательно.

Переходим к хранению

Хранить чеснок можно несколькими способами. Основное требование – в помещение должно быть сухо, не жарко и не слишком светло.

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В банках

Вымойте и хорошо высушите трехлитровые стеклянные банки. Сложите в них головки чеснока и уберите на хранение – в кладовку или под кровать. Важно, чтобы рядом не было батареи.

Во фруктовых ящиках

Они бывают деревянные и пластиковые, но главное их отличие в том, что они пропускают воздух. Пластиковые ящики сетчатые, а деревянные сделаны из реек. На дно можно положить бумагу, чтоб не сыпалась шелуха.

В колготках

Также подойдут чулки. Эластичные колготки и чулки отлично пропускают воздух, что обеспечивает длительное хранение.

В косах

Если хотите заплести из чеснока косы, не срезайте слишком сильно стебли, иначе вы не сможете их заплести. Выбирайте самые крепкие, но достаточно мягкие стебли, чтобы вокруг них заплести чесночные косы. Если стиль кухни позволяет, такими косами можно даже украсить интерьер. Если кухня выполнена в современном стиле, то чесночные косы стоит убрать с глаз в кладовку.