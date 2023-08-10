Как дрессировать питомца на даче

Если «дачных» собак (особенно тех, кого держат на улице) просторами, свежим воздухом и местными порядками уже не удивить, то городские питомцы, попадая в новые условия, оказываются не в силах сохранять спокойствие. Смесь страха и бешеного интереса может привести к самым непредсказуемым результатам. Советуем быть к своему хвостику повнимательнее.

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Объясните собаке правила

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В сознании собаки нет мотива «навредить» или «отомстить» хозяину — такое желание им не знакомо. Если они и разочаровывают вас своими поступками, происходит это не зла: животное опытным путем выясняет, что ему делать можно, а от чего стоит воздержаться. Определяется правильный ответ за счет похвалы! Хвалите и угощайте пса вкусняшками, когда он ходит по специальным дорожкам, вымощенным на участке, а когда он попытается укоротить дачные растения — переключайте внимание животного, не устраивая бурной реакции.

Наберитесь терпения

С первого раза собака может не понять или не запомнить, что на даче находится под запретом. Питомец в новой, неизведанной обстановке может захотеть выкопать ямку посреди участка, погрызть деревья или кусты (особенно в период, когда режутся новые зубы) или разворошить красивую клумбу. В каждом из этих случае важно избегать агрессии и спокойно повторять собаке свои запреты. Параллельно с этим старайтесь собаку отвлечь: с собой точно стоит взять игрушку или выделить псу часть территории, на которой повыкапывать ямки можно.

Будьте готовы к появлению охранника

Немного про инстинкты: некоторые собаки чувствуют необходимость охранять своих любимых хозяев. На даче это стремление распространится буквально на все — от растений, которые навязчиво шуршат на ветру, до насекомых и соседских питомцев. Постарайтесь первые дачные вылазки проводить рядом с животным, объясняя ему, что (или кто) на даче опасности не представляет. Со временем он к этим условиям привыкнет и будет чувствовать себя раскованнее. Также будет хорошо, если у собаки будет возможность осмотреть и проверить весь участок.

Утомляйте вашего пса

Не копанием грядок, но здоровой физической активностью: бегом, играми, упражнениями. Если территория позволяет, установите на участке несколько «спортивных снарядов» для любимого хвостика.