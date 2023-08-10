Родителям рассказали, как поставить во дворе детскую площадку

О том, как установить спортивно-игровой комплекс и кто должен его обслуживать, рассказала Татьяна Буцкая — первый заместитель председателя Комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей, председатель «Совета Матерей».

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Если в доме есть управляющая компания, по всем вопросам детских площадок нужно сначала обратиться туда — например, через приложение «Госуслуги Дом». Если площадка находится на муниципальном участке, ее обслуживанием занимаются местные органы власти.

Если УК нет или она не реагирует на обращения жителей, письменно обратитесь к муниципальному депутату, главе района, населенного пункта, в прокуратуру, органы жилищного надзора или Роспотребнадзор.

Обращение по поводу ремонта или обслуживания площадки можно оставить на платформе обратной связи Госуслуг. Ответ поступит в течение 30 дней.

Размещение качелей, песочниц и горок должно быть согласовано. На участке могут находиться коммуникации. Установкой можно заниматься только после официального разрешения. А сама площадка должна быть сертифицирована.

Для характеристик площадки есть официальные стандарты, которые должны неукоснительно соблюдаться. Они регулируют тип и глубину фундамента, покрытия, расстояние до мусоросборников, площадь освещения и даже защиту от перегрева.