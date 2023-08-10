Эксперт рассказал, как подготовить дачу к зиме

После окончания летнего сезона земельный участок нужно защитить от вредителей. Готовить собственность к холодному времени года россиян научил глава союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, передает News.ru.

По его словам, перед наступлением зимы с участка стоит убрать листву и урожай. Осенью на территории не должно оставаться гниющих плодов и зараженной паршой или мучнистой росой листвы. У плодовых растений стоит удалить старую кору, мох и лишайники. После необходимо провести обработку против болезней и вредителей с учетом рекомендаций агрономов.

При наличии летнего водопровода трубы нужно подготовить к консервации. Для этого после отключения воды открываются задвижки слива. Стоит уделить внимание и теплицам: помыть их, укрыть пленкой, а ограждения покрыть водонепроницаемой краской. Чаплин также напомнил о своевременной уплате взносов во избежание начисления пеней.