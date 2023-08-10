Эксперты перечислили действенные способы вернуть чистоту подушкам

Предприниматель и владелец компании по продаже кроватей Bed Guru Карл Уолш и сотрудники клининговой компании Smol перечислили действенные способы вернуть чистоту подушкам. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.co.uk.

В первую очередь эксперт посоветовал снять с постельной принадлежности наволочку и приготовить раствор из воды и мыльного средства. Затем, по словам специалиста, необходимо втереть жидкость губкой в желтые пятна и дать ткани высохнуть.

Удалить неприятные запахи Уолш также порекомендовал с помощью соды.

«Посыпьте подушку пищевой содой и оставьте ее под прямыми солнечными лучами на два-три часа. Затем тщательно пропылесосьте пищевую соду, и изделие будет как новое», — рассказал собеседник издания.

Среди прочего, представители клининговой компании заявили, что белый уксус способен устранить желтые пятна на материалах. Кроме того, солнечные лучи истребляют бактерии и микробы, накопившиеся в волокнах ткани, отметили они.