Россиянам раскрыли правильные способы удаления ягодных пятен с одежды

В первую очередь специалистка посоветовала как можно быстрее поместить загрязненную ткань под струю горячей воды. При этом она призвала не использовать мыло, поскольку из-за него пигмент еще глубже проникнет в материал.

В то же время эксперт указала, что цветные предметы гардероба поможет отчистить пятновыводитель или измельченная в порошок таблетка аспирина. Следует нанести указанные средства на следы от растения на полчаса, а затем постирать белье в горячей воде с мылом.