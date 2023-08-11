Наведите порядок в шкафу: пошаговая шпаргалка

Кажется, то, что скрыто за дверцами шкафа, не влияет на порядок в квартире. Но бардак на полках способен раз за разом портить настроение, когда вы пытаетесь найти нужную вещь. Чтобы таких неприятностей стало меньше, одежду и другие предметы в шкафу стоит держать в порядке. Поможет простая инструкция.

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Избавьтесь от лишнего

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Для начала выберите день, когда сможете посвятить разбору шкафов несколько часов. Включите любимую музыку, налейте стакан воды или сока, распахните дверцы и просто достаньте все вещи с полок.

Чтобы оставить только актуальные вещи, придется рассмотреть каждую и решить, стоит ли ее сохранить. Определяйтесь по двум критериям:

Носили ли вы (использовали ли) эту одежду, аксессуар, вещь в течение последнего года?

Нравится ли вам этот предмет? Достаточно ли он комфортный, стильный, вписывается ли в остальной гардероб и ваш образ?

Отсеивайте вещи без жалости, помните: то, что в вашем шкафу лишь занимает место, для другого человека может стать чем-то желанным. Отложите ту одежду, что сохранила первозданный вид, и предложите померить сестре, подруге или просто отдайте на благотворительность.

Разложите вещи по категориям

Для начала распределите одежду и аксессуары по сезонам, а затем внутри каждого по назначению или категории. Вы можете действовать так, как вам удобно: например, складывать платья к платьям или создавать капсулы для офиса, отдыха, вечеринок.

Используйте контейнеры

Вместо того, чтобы сразу положить вещи на полки, переместите их в кофры или контейнеры. Они помогут поддерживать порядок. Контейнеры легко менять местами по сезону: тот, что стоял высоко летом, просто переставьте на удобную полку, а корзину с топами и сарафанами отправьте на верх до следующего теплого сезона.

Используйте палочки-выручалочки

Контейнеры для галстуков, крючки для ремней, вешалки для платков и вакуумные пакеты помогают сэкономить пространство и найти для каждой вещи свое место. Так вы никогда не будете думать, куда положить мелочи и аксессуары. Для нижнего белья и носочков используйте разделите: утром не придется искать нужный комплект или пару.

Очистите шкаф