Атмосфера тепла и уюта: как бюджетно украсить дом к предстоящей осени
Осень — отличное время для преображения любимого дома, придания уюта и шарма пространству вокруг. Как украсить квартиру к наступлению нового сезона и при этом не нанести урон бюджету, «Вечерней Москве» рассказала интерьерный эксперт, руководитель отдела по работе с дизайнерами мебельной компании Mr.Doors Вероника Антелава.
"Первое, на что я рекомендую обратить внимание и взять на заметку — обновление домашнего текстиля. Замените шторы, постельное белье, ковер, сервировочную скатерть с салфетками. Дополнительного сезонного уюта добавят плед, яркие подушки на диване и кровати. Выбирайте изделия из натуральных тканей, таких как лен, хлопок, шерсть", — порекомендовала эксперт.
Не теряют популярность и текстильные изделия крупной вязки, отметила Антелава. Дополнительным удачным решением также станет декорирование.
"Новая посуда, вазы, плетеные корзины — все это будет особенно привлекательно смотреться в сочетании с сухоцветами, букетами из осенней листвы, орехами, шишками. Используйте палитру осени от более спокойных цветов, таких как бежевый, кофейный, темно-зеленый до ярких и насыщенных оттенков оранжевого, желтого, бордового, янтарного, горчичного, терракотового и охры, — перечислила специалист. — Для большего уюта можно разложить несколько старых книг с пожелтевшими от времени страницами".
Атмосферности, по мнению эксперта, также придадут свечи и гирлянды с теплым светом, а дополнят картину сезонные овощи, например, тыква и кабачок.
Для полного погружения в осеннее настроение можно сварить глинтвейн. Комбинация апельсина, корицы и пряностей наполнит квартиру изумительным ароматом. Если же не хочется отдельно готовить, простым решением будут диффузоры и саше с приятными нотками, добавила Антелава.