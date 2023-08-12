Атмосфера тепла и уюта: как бюджетно украсить дом к предстоящей осени

"Новая посуда, вазы, плетеные корзины — все это будет особенно привлекательно смотреться в сочетании с сухоцветами, букетами из осенней листвы, орехами, шишками. Используйте палитру осени от более спокойных цветов, таких как бежевый, кофейный, темно-зеленый до ярких и насыщенных оттенков оранжевого, желтого, бордового, янтарного, горчичного, терракотового и охры, — перечислила специалист. — Для большего уюта можно разложить несколько старых книг с пожелтевшими от времени страницами".