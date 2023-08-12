Вершина лета: сбор урожая идет полным ходом

Сбор урожая идет полным ходом, но уже пришло время подумать о том, что будет в следующем году. Чтобы деревья и ягодные кустарники заложили много цветковых почек для урожая будущего года, с ними надо хорошо поработать именно в августе.

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В августе плодовым деревьям очень нужна подкормка фосфором и калием и защита от вредителей. Как это нужно делать?

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Для вишни, абрикоса, сливы - по 2 ст. ложки двойного суперфосфата, 1 ст. ложке сернокислого калия на ведро воды. Под каждое дерево по проекции кроны выливают четыре ведра такого раствора и по влажной почве вносят литровую банку золы.

На вишне, черешне, дюках в конце лета могут развиваться листовые пятнистости, коккомикоз, при котором большая часть листьев желтеет и опадает. Можно провести обработку 1%-ной бордоской смесью или препаратом абига-пик.

На яблонях может появиться много калифорнийской щитовки (красные точки на плодах), опрыскайте препаратом фуфанон-нова (13 мл на 10 л воды). Не оставляйте падалицу под деревьями на ночь, собирайте ее регулярно, иначе гусеницы покинут плоды и расползутся по деревьям.

Под яблоню, грушу можно внести осеннее комплексное удобрение. Эффективной подкормкой является удобрение AVA. Его вносят раз в три года в бороздку по периметру кроны: по 3 ст. ложки для яблони, по 2,5 ст. ложки для груши. Вносят в сухом виде на глубину 5-8 см и сверху присыпают землей. Оно усваивается постепенно, в течение трех лет не уносится водой, не заглубляется в почву.

Жаркое лето способствует формированию третьего поколения плодожорки, опасного для поздних сортов яблонь. Против нее можно опрыскать деревья биопрепаратами лепидоцид или битоксибациллин с повторением через 10-14 дней. Срок ожидания - 5 дней. Если применить биопрепарат фитоверм, достаточно одной обработки, срок ожидания - 2 дня. Все три препарата эффективны также против комплекса других вредителей, в том числе против тли на красной смородине. Вместо биопрепаратов в августе можно применять фуфанон-нова и другие химические инсектициды.

ПОДГОТОВКА К ОСЕННЕЙ ПОСАДКЕ

В это время нужно обязательно подготовить ямы для посадки деревьев во второй декаде октября и ягодных кустарников - в конце сентября.

На суглинистой почве диаметр ямы должен быть 120 см, глубина - 60 см, из них 40 см - яма и 20 см - разрыхленный плодородный слой почвы, затем удобрения, смешанные с почвой. Для ягодных кустарников диаметр ямы составляет 70 см, глубина - 50 см (30 см - яма, 20 см - разрыхленный слой). Под малину не копают яму, а разрыхляют почву на 1,5 штыка лопаты.

Под посадку деревьев вносят в яму перепревший навоз - в среднем 2-3 ведра (в зависимости от почвы) или компост - 4-5 ведер, суперфосфат - 0,5 кг, древесную золу - 0,5 кг. Под кустарники эти нормы уменьшают вдвое. Под смородину увеличивают количество золы до 0,8 кг. Минеральные удобрения насыпают на дно ямы, а органику - ближе к корням и обязательно перемешивают с почвой.

РАБОТА В МАЛИННИКЕ

Малину в это время нужно подкормить двойным суперфосфатом (1 ст. ложка) + 1 ст. ложка сернокислого калия, разведенных в 10 л воды, и полить по 1 л под каждый куст или на 1 погонный метр ленточной посадки.

После вырезки отплодоносивших стеблей малину опрыскивают цирконом (дозировка - на упаковке). Таким же образом, кстати, в конце лета подкармливают черную и красную смородину для усиления иммунитета и повышения устойчивости к заболеваниям.

Осмотрите однолетние побеги малины. Вырежьте до основания пораженные стеблевой галлицей (вздутия на побегах) и сожгите их. Уберите лишнюю поросль. Оставьте 2-4 побега на куст. Отплодоносившую малину надо обязательно проредить.

Против паутинного клеща на малине (с верхней стороны листья делаются бледными, светлыми, с мелкими белыми пятнышками, на нижней стороне покрыты паутиной) обработайте после удаления заселенных клещом листья фуфаноном-нова. Против пятнистостей побегов и листьев малины (антракноз, язвенная пятнистость и пурпуровая пятнистость) после обрезки и удаления отплодоносивших побегов удалите больные однолетние побеги и опрыскайте растения 1%-ной бордоской жидкостью или ее заменителями.

Своевременно выбраковывайте и сжигайте пораженные вирусом (мозаика, желтая сетчатость малины, курчавость) побеги. Опрыскивайте кусты малины при появлении тли фуфаноном-нова, потому что вирусы передаются тлями.

ПРОВОДИМ ЛЕТНЮЮ ОБРЕЗКУ

Для прекращения роста сильных однолетних приростов длиной 40-50 см и более, особенно при формировании молодых деревьев, в середине августа проводят пинцировку - прищипку верхушек побегов с двумя-тремя верхними листьями, с оставлением не менее четырех-пяти листьев. Вырежьте все вертикальные побеги в верхней части кроны. Нижнюю часть кроны не обрезайте.

А у смородины и крыжовника можно провести осветляющую обрезку.

У крыжовника сразу после сбора урожая удаляют старые отплодоносившие ветви, а также лишние, загущающие побеги. Такую обрезку можно продолжать всю осень, до наступления сильных морозов. А весной сделать детальную обрезку.

В начале августа прищипывают однолетние побеги красной смородины текущего года. В результате к осени образуется много цветковых почек. Двухлетние ветви начинают плодоносить, ягоды увеличиваются в размере.

Ну и, конечно, пора проверить состояние хранилищ и подготовить их к закладке нового урожая. Тщательно очистите помещения от мусора, хорошо проветрите, просушите, побелите гашеной известью (1,5-2 кг извести на 10 л воды) с добавлением медного купороса (от 150-200 г до 500 г). Снова просушите помещения. Если надо, отремонтируйте тару или приобретите новую.

НА ЗЕМЛЯНИЧНОЙ ПЛАНТАЦИИ

Начинать нужно с очистки участка от сорняков и полива. Прорыхлите почву, подкормите растения. Внесите 5-10 г на кв. м мочевины, в конце августа - 10-15 г суперфосфата и 5-10 г сернокислого калия. Удалите 4-летние кусты земляники одноразового плодоношения. Разумеется, уничтожьте усы.

Если на листьях появились пятнистый или земляничный клещ, проведите обработку пестицидами: фуфаноном-нова + абига-пик. А в конце августа сажайте землянику. Используйте на усах самые сильные розетки - первую и вторую. Все вновь посаженные розетки земляники поливайте утром или вечером через день и затеняйте их от прямых солнечных лучей.