Как быстро и экономно украсить дачный участок

Спрос на товары для дизайна сада и дачи за последние два месяца вырос на 42 процента по сравнению с прошлым годом. Оригинальными идеями, как облагородить быстро и экономно свой участок, поделилась с «Вечерней Москвой» дизайнер Светлана Аксенова.

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Ручное творчество, хендмейд, во всем мире на пике популярности. Это объяснимо: человек не может не хотеть чего-либо оригинального. Во многих журналах встречаешь советы, суть которых сводится к тому, что жизнь любой вышедшей из употребления вещи можно продлить, «выселив» ее в сад. Отчасти это так, но важно, чтобы задумка ваша была целостной. Например, вы идете по пути концепции «старый сад», и тогда там к месту старый буфет, в котором отныне будут жить, например, горшечные растения, стилизованные под старину табуретки или даже мини-карета! Или, например, вы затеваете для детей «сад гномов». В таком саду будут уместны мини-клумбы с мини-домиками, фигурками зверей, грибов, прудом. Вытащить в сад все ненужное и попытаться сделать так, чтобы это «заиграло», не получится — будет впечатление замусоренности. Эксперименты советую начинать с рисунков-эскизов.

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Потихоньку огородные работы затихнут, можно вечером поразмышлять над листом бумаги, как именно вы хотели бы преобразить свой сад. Ну а внедрять идеи в жизнь лучше пошагово, чтобы не было разочарований. Мы сегодня будет рассматривать новые идеи для концепции «старого сада» — одной из самых популярных и любимых в России.

Горка на новый лад

Раскрашенные акриловыми красками камни позволят вам придать оригинальный вид горке или приствольным кругам. Кроме того, можно сделать детскую горку, превратив гладкие камешки в забавных жучков или нарисовав на них героев детских мультфильмов.

Бутылочница и «пробочницы»

А вот такое использование старого пня, вам в голову не приходило? Потому и говорят, что у дизайнеров — «особые мозги»! Смотрится, кстати, это очень весело и гостям нравится. Что же касается пробок от вина и шампанского, которые многие собирают, то из них делаются прекрасные подставки под горячее, карты мира (да-да, именно так), настенные панно и еще много-много разных креативных штук. Но самая несложная и функциональная — столик.

Мордочка для умиления

Хвойники и некоторые декоративные цветущие растения имеют форму шарика, шапки. Если под такую шапочку установить камешек, оформленный в виде мордашки, получится весельчак с кудрявой шевелюрой.

Вот так кружево

Да, сделать такую фигуру, уже, конечно, непросто. Но и ничего невозможного нет. Для создания прозрачной кружевной скульптуры понадобится белая проволока (в оплетке), сетка, каркас и море воображения.

Нежность... цемента

Изготовление вазонов для цветов из тканей и раствора цемента — прекрасное занятие для осени. Мы уже не раз говорили, что из старых тканей получаются изумительные, но недолговечные чудеса. Но если вы возьмете холстину, изделие получится более долговечным. И цветы в нем будут смотреться просто сказочно. А еще очень оригинальным получается, например, «зацементированный» зонтик. В нем изумительно будут смотреться те же настурции.

Качели для... зелени

Посадите так (в горшок и подвесной ящик) зеленушку, причем даже сейчас, под осень, и только выиграете. Полоть — удобно, никакого застоя влаги, выглядит эффектно — висит себе, покачиваясь, под какой-нибудь сливой... Некоторые умельцы собирают такие конструкции из недорогих ящичков для балконных цветов, но самый простой вариант получается, не поверите, из водосливов! Стоят они копейки

Эффектно до... жути!

Вы даже не представляете, какие удивительные штуковины можно сделать из самого обычного хвороста. Немного воображения и... Трудно сказать, получится ли у вас лихая ведьмочка или прекрасная незнакомка, какие-нибудь павлины или кабаны, главное — попробуйте.

Сладкая парочка

Две доски, два шара или выпиленных из той же доски полуовала, а может быть — камни-гладыши, веревка, превращающаяся на этих фигурах в символическое объятие. Как ни странно, эти любовные парочки производят впечатление и запоминаются надолго. Мода на такие композиции пришла с Запада, но наши садоводы-дизайнеры ее усовершенствовали и упростили. Особенно эффектно смотрятся эти композиции рядом со светильниками.

Старые стволы сгодятся

Обвязывание стволов цветными или белыми нитями давно вошло в моду. Зрелище это завораживает: пойди пойми, что перед тобой, не волшебное ли тканое дерево из сказки? И камин согреет Собраться возле такого каминчика в прохладный вечер — одно удовольствие. Сейчас в моде костровые чаши, но камин, как на фото слева, куда уютнее! А главное — функциональнее: если что, в нем можно сжечь и мелкий мусор.

Дерево гномов

Старый пенек или даже ствол яблони или любого другого дерева легко превращаются в домик сказочных существ. Сколотите из палочек для суши лесенки, раскрасьте их в яркие цвета, прикрепите к стволу дерева, устройте на ветках маленькие домики — дети точно будут в восторге. Пень можно декорировать под дом, сделав ему крышу, на которой, кстати, отлично будут расти разнообразные летушки и ампельные растения.

Акриловые чудеса

Краски по камню, акриловые, стоят недорого, не текут, легки в обращении, а потому открывают просто фантастические перспективы перед творческими людьми. Заняться росписью камней, к слову, можно и зимними вечерами, когда времени будет достаточно. Что вы изобразите? Да что получится. Иной камешек может, например, обернуться улыбающимся жучком, другой — россыпью мелких цветков. Включите воображение! Акрил прекрасно переносит дожди. Да, этот рисунок не проживет с вами вечность, но вы же перерисуете его, если что-то случится? Зато посмотрите, как оригинально оформлена дорожка: тут и орнамент, и этнические мотивы, знайте себе — придумывайте!

Нетканый спасатель