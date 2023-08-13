Дизайнер Талант: холодные оттенки снижают аппетит
Синий и зеленый цвета на кухне помогут сдержать аппетит, что способствует похудению. Об этом сообщила дизайнер интерьеров Мария Талат.
«Прохладные и спокойные цвета (синий и зеленый) могут оказывать успокаивающее воздействие и помогать сдерживать аппетит. Синий цвет, например, ассоциируется с чувством сытости и может уменьшить желание переедать», — сообщила Талат интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Помещать худеющим могут теплые и яркие оттенки. Так, оранжевый и красный стимулируют аппетит. Глядя на эти цвета, человек может захотеть перекусить.