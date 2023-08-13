Дизайнер Талант: холодные оттенки снижают аппетит

Синий и зеленый цвета на кухне помогут сдержать аппетит, что способствует похудению. Об этом сообщила дизайнер интерьеров Мария Талат.

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«Прохладные и спокойные цвета (синий и зеленый) могут оказывать успокаивающее воздействие и помогать сдерживать аппетит. Синий цвет, например, ассоциируется с чувством сытости и может уменьшить желание переедать», — сообщила Талат интернет-изданию «Подмосковье сегодня».