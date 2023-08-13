Кинолог рассказал, как правильно ухаживать за пожилыми собаками

Владимир Голубев, президент Российской кинологической федерации (РКФ), рассказал о том, как правильно ухаживать за пожилыми собаками. Об этом сообщает РИА Новости.

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Кинолог посоветовал внимательно следить за питанием питомца. Дело в том, что с возрастом активность собаки снижается, поэтому необходимо, чтобы в ее рационе было больше белков и меньше жиров.

Эксперт посоветовал чаще водить домашнее животное к ветеринарному врачу на профилактический осмотр. Так врач сможет вовремя обнаружить проблемы со здоровьем и быстро их вылечить. Помимо этого, нужно проводить самостоятельный осмотр пасти, глаз, шерсти и ушей.

Необходимо следить за состоянием собаки. Если оно резко изменилось, это может говорить о проблемах со здоровьем. В таком случае необходимо срочно посетить врача.