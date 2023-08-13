Ветеринар назвал пять пород собак, за которыми сложнее ухаживать

Британский ветеринар, известный под ником @ben.the.vet, ведет в ТикТоке популярный блог, где рассказывает о разных особенностях бартьев наших меньших. В новом видео, которое уже успело собрать больше 150 тысяч просмотров, Бен перечислил пять пород собак, за которыми сложнее ухаживать, чем думают многие.

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Хаски

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«Несколько лет назад популярность хаски сильно скакнула вверх, потому что они очень похожи на волков, которых мы видели в "Игре престолов" и "Сумерках"», — рассказывает Бен. Но популярность — дело временное. Громкие франшизы закончились, и питомцы остались не у дел. «В собачьих приютах все больше и больше хаски: их отдают, потому что владельцы не могут с ними справиться. Хаски нужно много двигаться. Вы должны помнить, что эти собаки были выведены для того, чтобы тянуть сани на большие расстояния в экстремальных погодных условиях. Так что пяти-десятиминутной прогулки вокруг дома определенно недостаточно. Если у вас нет как минимум двух свободных часов каждый день, эти собаки не для вас». Хаски начинают демонстрировать свой характер во всей красе, именно когда хозяева не поддерживают достаточную активность питомца. Кстати, у хаски-домоседов есть еще одно неприятное свойство— они очень легко набирают лишний вес.

Беспородные собаки с улицы

Соблазн забрать к себе домой несчастного уличного пса, конечно, очень велик: ну кому не захочется спасти четвероногого и хвостатого от всех невзгод бродячей или приютской жизни и заслужить его вечную преданность? Но ветеринар предупреждает: собаки, которые провели большую часть жизни на улице, имеют свои особенности — и их нужно учитывать. «Это и повышенная тревожность, и серьезные поведенческие проблемы, — объясняет Бен. — В большинстве случаев причина в том, что они просто не общались с людьми. Чтобы не бояться людей в будущем, животному нужно войти в близкий контакт с человеком и в возрасте до трех-четырех месяцев». Естественно, это не значит, что на более взрослых питомцах нужно поставить крест. Просто надо быть готовыми к тому, что с новоиспеченным домашним любимцем придется поработать. Возможно, даже с помощью кинолога.

Кокапу

Хотя кокапу прекрасно подходят для жизни в семье, у этих кудрявых ребят все равно есть чем вас удивить. «Из-за миниатюрных размеров кокапу некоторые люди считают их идеальными домашними животными, — говорит Бен. — Но на самом деле кокапу представляют собой нечто среднее между очень умным пуделем и очень энергичным кокер-спаниелем, так что они определенно не комнатные собачки. Существует также распространенное заблуждение, что кокапу гипоаллергенная порода, но фактов, подтверждающих это, очень мало».

Немецкая овчарка

Немецкие овчарки — прекрасные собаки. Но у них, к сожалению, очень длинный список проблем со здоровьем, к которым они предрасположены генетически. «При этом узнать заранее про многие их них просто невозможно, — говорит ветеринар. — Дисплазия тазобедренного и локтевого суставов — серьезная проблема для этой породы, и вот ее как раз можно проверить. Поэтому перед покупкой убедитесь, что оба родителя щенка прошли обследование на наличие этой патологии и получили хорошие результаты». Еще один подводный камень, о котором нужно знать, — это чрезмерное стремление немецких овчарок защищать своего владельца. «Зачастую они могут быть довольно агрессивными даже в отношении ветеринаров. К тому же это крупная порода, поэтому очень важно, чтобы они были хорошо обучены и социализированы в раннем возрасте, особенно если в доме есть дети».

Французский бульдог