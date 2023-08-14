Как избавиться от ос на даче и участке: эффективные и простые способы

Вторая половина лета приносит не только урожай сладких яблок, арбузов и абрикосов, но и неприятности в виде опасных насекомых. Многие, приезжая на дачу, обнаруживают множество осиных гнезд, кроме того, перепончатокрылые могут часто залетать в дом. Осы довольно агрессивны, могут больно ужалить, к тому же портят урожай фруктов и ягод. Как бороться с осами и что делать, если они уже обосновались в доме, — в материале « Ленты.ру».

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Кто опаснее — пчела или оса?

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Пчела — относительно безопасное насекомое. Если она ужалит человека, то вскоре болезненный, чем укус пчелы.

Борясь с насекомыми, важно помнить, что наносить серьезный вред пчелам ни в коем случае нельзя. Уничтожение поголовья пчел может ударить по экосистеме, выстроенной на участке. Пчелы отвечают за опыление подавляющего большинства растений.

Не будет пчел — не будет цветов и деревьев. Поэтому средства против ос должны быть максимально безвредными для пчел

На кого чаще нападают осы?

Человек мало интересует осу сам по себе, поэтому причин жалить его просто так у насекомого нет. Однако осы расценивают как источник опасности любого, кто издает громкие звуки и совершает резкие движения, будь то человек или животное. Также они способны укусить, защищая свое жилище.

Другой причиной, по которой человек может заинтересовать осу, может стать одежда ярких цветов, агрессивные крупные принты на ней. В таком случае оса буквально путает его с цветком и старается подлететь поближе, чтобы рассмотреть. Обычно в ответ на это люди пугаются и начинают размахивать руками — это оса расценивает как угрозу и поэтому жалит источник опасности.

Кроме того, осы любят яркие, манящие запахи. Сладкий или пряный парфюм привлечет к вам насекомое, так же как и аромат только что съеденной конфеты или арбуза.

Если же человек все-таки привлек осу, важно не дергаться и не размахивать руками, иначе она воспримет это как проявление агрессии

Лучше просто не двигаться — тогда оса поймет, что это не еда, и улетит.

Что делать, если оса укусила: инструкция

Если оса все-таки укусила, нужно продезинфицировать ранку и приложить к месту укуса что-то холодное. Жало искать смысла аллергии.

Если укусов несколько или одна оса укусила несколько раз, нужно принять антигистаминные и обратиться к врачу. В случае множественных укусов может возникнуть общая токсическая реакция

Если вдруг все произошло на даче, где нет ни препаратов, ни возможности обратиться к врачу, можно попробовать народные средства — обработать место укуса спиртом, затем приложить лед или охлажденную разрезанную картошку. Это поможет немного уменьшить боль и слегка убрать припухлость.

Выдавливать яд из раны ни в коем случае нельзя, иначе есть риск инфицирования. Вытянуть его можно с помощью приложенного к месту укуса кусочка сахара.

Как снять боль и отек от укуса осы:

приложить к ранке холодный компресс или компресс из сока лимона; приложить к месту укуса разрезанную луковицу, яблоко, помидор, чеснок или раздавленные листья петрушки; помазать ранку фенистилом или положить на нее смоченную в воде таблетку валидола; нанести на место укуса соду, слегка разбавленную водой; смазать ранку раствором подорожника или календулы.

Если место укуса сильно отекло, значит, началась аллергическая реакция. Ей подвержены всего 1-2 процента людей, однако у них, кроме проявлений на коже, могут появиться одышка, головокружение, рвота, боль в животе, повышение температуры, судороги, потеря сознания. Наиболее опасной является аллергическая реакция в виде отека языка и гортани. При появлении сильного отека нужно как можно скорее принять димедрол и обратиться к врачу.

Как избавиться от осиного гнезда?

В августе осы становятся более беспокойными, и в ряде регионов России в 2023 году случилось засилье этих насекомых, рассказал « Ленте.ру» Илья Рыбальченко — эксперт ОНФ, член научного совета РЭО, член совета МГО Российского экологического движения. « Иногда то место, где находится осиное гнездо, невозможно даже увидеть. Так, например, из личного опыта в этом году — у меня осиное гнездо оказалось внутри звуковой колонки, висящей на даче» , — рассказал Рыбальченко.

При обнаружении гнезда днем самое главное — не трогать его. У ос, так же как и у пчел, есть специфическое разделение по обязанностям. И если человек обнаружил летящую осу где-то на природе, то вовсе не обязательно, что она будет вести себя агрессивно. У нее может быть другая роль. А вот если осиное жилище появилось в доме, то насекомые будут агрессивно защищать свои гнезда.

Энтомолог Вероника Цаплина в беседе с « Лентой.ру» заявила, что агрессивно избавляться от гнезд нельзя.

Ни в коем случае не пробуйте избавиться от гнезда самостоятельно. Вызовите специализированную службу, потому что вы сразу станете врагом для ос. Они обязательно нападут. Старайтесь не вести себя агрессивно по отношению к ним Вероника Цаплина

Илья Рыбальченко, в свою очередь, посоветовал мягкий способ уничтожения осиного гнезда. Однако важно отметить, что и он может быть опасен.

Как самостоятельно избавиться от осиного гнезда?

Прежде всего нужно дождаться темного времени суток. « Дождитесь вечера, когда осы будут спать. Возьмите с собой обычную пластиковую сумку и, просто накрыв это гнездо полотенцем, положите его внутрь сумки. Осы не успеют вылететь, они в это время сонные. Дальше, в зависимости от вашей гуманности, либо уничтожьте, либо вынесите гнездо куда-нибудь подальше от того места, где они вам досаждают», — посоветовал Рыбальченко.

Как сделать ловушку для ос?

Одним из самых действенных и проверенных народных средств борьбы с насекомыми являются ловушки. Их очень просто сделать самому при помощи пластиковой бутылки.

Что нужно для ловушки для ос:

бутылка, лучше полутора- или двухлитровая; нож или ножницы; вода; мыло.

Как сделать ловушку для ос:

разрежьте бутылку так, чтобы две трети от ее высоты приходились на нижнюю часть ловушки и одна треть — на верхнюю. Вставьте отрезанную верхушку горлышком внутрь. Получится своеобразная воронка, вставленная в пластиковую колбу; добавьте в воду немного мыла и перемешайте; влейте этот раствор внутрь конструкции, и ловушка готова; осы погибнут, когда по воронке влетят внутрь бутылки — их заманит ароматное мыло, — а выбраться обратно уже не смогут.

Есть и более действенные растворы , которые привлекут ос куда сильнее, чем мыло. « Разместите в приманке квас или пиво, если не жалко, и разведите водой в пропорции где-то один к трем. Через некоторое время вы увидите, что эта бутылка просто кишит осами. На моем дачном участке порядка пяти-шести таких бутылок решили вопрос с осами. Бутылки все практически были заполнены насекомыми, которых они благополучно собрали внутрь себя. Оса прекрасно чувствует сладкий медовый запах — разведенную медовую водичку, квас или пиво. Можно туда маленький кусочек арбуза или дыни кинуть» , — рассказал Илья Рыбальченко .

Промышленные средства против ос

Если не хочется возиться с народными средствами, можно обратиться к магазинной химии. Но в этом случае далеко не факт, что средства будут работать лучше или хотя бы так же хорошо, как народные.

На маркетплейсах можно найти промышленные ловушки для ос, чтобы не заморачиваться с разрезанием бутылки. Но это дороже, а экономия времени выходит незначительная. К тому же зачастую такие устройства не слишком эффективны

« Промышленные ловушки наполнены внутри сладковатым раствором. Но на самом деле осы чаще прилетают, напьются этого раствора и улетают. Вот поэтому нельзя сказать, что они особо эффективны. Есть также и аэрозоли, которые можно распылять в комнате, но в целом лучше просто не оставлять открытой сладкую еду на столе, а двери и окна открывать настежь, если нет специальных сеток» , — посоветовала Вероника Цаплина.

На даче нужно иметь аэрозоль с дихлофосом, он обычно продается в любом хозяйственном магазине. Распылить средство на гнездо можно вечером, но лишь в случае, если осиное жилище только начало строиться. А вот бесконтрольно распылять дихлофос вокруг себя, как освежитель воздуха, может быть даже опасно. Причем не для пчел, а для собственного здоровья: можно отравиться парами средства и нанести вред окружающим.

Помогает ли фумигатор от ос?

Многие уверены, что от ос может спасти обычный бытовой фумигатор. Но это миф.

Это устройство помогает от комаров, но зачастую бесполезно даже для борьбы с мухами. Для пчел и ос фумигатор тем более не несет никакого вреда

Жидкость или таблетка в фумигаторе нагреваются пластинами под воздействием электрического тока и выделяют аромат, который человек практически не чувствует. Этот запах и отпугивает комаров. Оса на него не обратит никакого внимания, особенно если летит с какой-то целью — например, если в гнезде лежат ее личинки.

Кроме того, работа фумигатора требует закрытого помещения, на открытом воздухе его действия попросту не хватит, чтобы отпугнуть даже комаров.

Чего боятся осы?

Подумать о борьбе с осами можно в самом начале дачного сезона. Эти насекомые боятся резких запахов.

Каких запахов боятся осы:

базилик; тимьян; мелисса; мята; полынь; этиловый спирт; бензин; керосин; уксус; нашатырь; масло чайного дерева; масло цитрусовых.

Растительные запахи из этого списка приятны и полезны для человека, не несут вреда ни пчелам, ни осам, но отпугивают насекомых характерным резким запахом. Травы можно посадить прямо на даче или купить пучки этих растений и развесить в доме или вокруг места для отдыха на улице. Можно делать сборные букеты — чем разнообразнее, тем ярче будет запах и сильнее эффект против ос.

В дом эффективнее всего купить пряности, уже выращенные в горшочках. Тогда можно будет носить их за собой куда угодно, не боясь, что аромат выветрится, когда растения в пучке засохнут.

Как защитить урожай от ос?