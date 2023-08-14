5 вещей, от которых стоит избавиться на маленькой кухне

Если некоторым удается даже миниатюрную кухню сделать функциональной и комфортной, то другие на маленькой кухне ежедневно испытывают неудобства.

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Нередко проблемы возникают из-за громоздких вещей, которые "крадут" пространство у помещения.

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Подробнее о вещах, от которых давно пора избавиться, чтобы на кухне стало просторней – в материале "Рамблера".

Вытяжка с куполом

Обставляя маленькую кухню, прежде всего важно позаботиться о комфорте и уже потом о красоте. Вытяжки с куполом выглядят эффектно, однако занимают слишком много места. В небольшой кухне лучше всего отдать предпочтение встроенной вытяжке, которую можно вмонтировать в один из верхних шкафов гарнитура. Такой шкаф будет выполнять сразу две функции: он избавит кухню от запахов, а также послужит отличным местом для хранения.

Стационарный миксер

В процессе приготовления многих блюд без миксера подчас бывает не обойтись. Это устройство пригодится и для супов, и для выпечки. Однако стационарный миксер, как правило, отличается крупными габаритами и может занимать добрую половину рабочей поверхности. На маленькой кухне гораздо логичнее использовать ручной миксер с разными насадками, которые при необходимости превратят устройство в блендер.

Кофемашина

Сегодня в магазинах техники представлен внушительный выбор кофемашин на разный вкус и кошелек. Но даже самые небольшие кофемашины зачастую занимают много места. Попробуйте использовать для приготовления кофе альтернативу: например, турку или гейзерную кофеварку.

Пластиковые контейнеры

Контейнеры бывают незаменимы, когда нужно рассортировать остатки блюд и освободить кастрюли со сковородками. Но вместе с тем подчас контейнеры начинают множиться в геометрической прогрессии и вместо того, чтобы приносить пользу, лишь занимают место на полках. Лучше всего купить набор контейнеров, которые складываются друг в друга по принципу матрешки. Кроме того, следует выбирать емкости квадратной или прямоугольной формы – круглые занимают больше места.

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