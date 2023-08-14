5 бытовых вещей, которыми нужно озаботиться в августе: инструкция
До конца лета осталось всего две недели. Самое время заняться домашними делами перед наступлением осени: разобрать вещи, освободить пространство и избавиться от ненужного.
Встретить осенью во всеоружии поможет наша инструкция: в ней мы собрали все небольшие, но важные дела, после которых вы сможете шагнуть в сентябрь спокойно и уверенно – с порядком в доме и порядком в голове.
Подробнее о том, что нужно сделать до осени – в материале "Рамблера".
1. Разберите летний гардероб. Сейчас самое время избавиться от изношенных босоножек, выцветших футболок и парео, которое вы уже не планируете носить в следующем сезоне. Вещи в нормальном состоянии можно отдать нуждающимся, а остальные сдать на переработку. Освободите пространство для осенних обновок.
2. Уберите пляжные полотенца. Если полотенца еще в хорошем состоянии, отправьте их на дальнюю полку. Если же они выглядят не лучшим образом, избавьтесь от полотенец и не захламляйте ими шкаф. Такую же ревизию стоит провести и с другими пляжными принадлежностями.
3. Проверьте SPF-спреи и репелленты. Солнцезащитный крем для лица пригодится еще и осенью, а вот спреи для тела вряд ли. Проверьте их срок годности, а также срок годности репеллентов против насекомых. Как правило, эти средства служат недолго, а по окончании срока годности теряют защитные свойства. Выбросите их, если они уже пришли в негодность.
4. Постирайте теплую одежду. Если вы не живете на юге, сейчас самое время для того, чтобы подготовить теплую одежду для осени. Постирайте брюки, джинсы и свитера, а также не забудьте сдать в химчистку верхнюю одежду, если это необходимо.
5. Проверьте постельные принадлежности. С наступлением холодов мы, как правило, меняем легкое одеяло на более теплое. Пока лето еще радует солнечными днями, постирайте постельные принадлежности для холодного сезона, чтобы была возможность использовать их сразу, как наступит осень.