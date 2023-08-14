5 бытовых вещей, которыми нужно озаботиться в августе: инструкция

До конца лета осталось всего две недели. Самое время заняться домашними делами перед наступлением осени: разобрать вещи, освободить пространство и избавиться от ненужного.

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Встретить осенью во всеоружии поможет наша инструкция: в ней мы собрали все небольшие, но важные дела, после которых вы сможете шагнуть в сентябрь спокойно и уверенно – с порядком в доме и порядком в голове.

Подробнее о том, что нужно сделать до осени – в материале "Рамблера".

1. Разберите летний гардероб. Сейчас самое время избавиться от изношенных босоножек, выцветших футболок и парео, которое вы уже не планируете носить в следующем сезоне. Вещи в нормальном состоянии можно отдать нуждающимся, а остальные сдать на переработку. Освободите пространство для осенних обновок.

2. Уберите пляжные полотенца. Если полотенца еще в хорошем состоянии, отправьте их на дальнюю полку. Если же они выглядят не лучшим образом, избавьтесь от полотенец и не захламляйте ими шкаф. Такую же ревизию стоит провести и с другими пляжными принадлежностями.

3. Проверьте SPF-спреи и репелленты. Солнцезащитный крем для лица пригодится еще и осенью, а вот спреи для тела вряд ли. Проверьте их срок годности, а также срок годности репеллентов против насекомых. Как правило, эти средства служат недолго, а по окончании срока годности теряют защитные свойства. Выбросите их, если они уже пришли в негодность.

4. Постирайте теплую одежду. Если вы не живете на юге, сейчас самое время для того, чтобы подготовить теплую одежду для осени. Постирайте брюки, джинсы и свитера, а также не забудьте сдать в химчистку верхнюю одежду, если это необходимо.