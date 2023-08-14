За эти шесть функций в стиральных машинах имеет смысл переплатить

Многие функции в современные стиральные машины добавляются исключительно ради маркетинга.

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Но существуют и действительно полезные фишки, ради которых стоит потратить на устройство больше денег.

Озонатор. Благодаря этой технологии запах у вас пропадёт даже без применения тяжёлой химии. К тому же озонаторы (хоть и полноразмерные) используются также в химчистках.

Дозагрузка. Нередко бывает так, что уже после запуска стирки вы находите забытую вещь. Данная функция позволит вам дозагрузить бельё без слива воды.

Пар. Он поможет, если вам нужно быстро разгладить пересушенное бельё или просто освежить вещь.

JILL GLEESON

Быстрая стирка. Такой режим помогает быстро постирать вещи, которые носились недолго.

Пуховое одеяло. Благодаря этому режиму вы сохраните объём наполнителя в белье или в зимней верхней одежде.