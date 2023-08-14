Назван способ сэкономить на ремонте

Для того чтобы сэкономить на ремонте, необходимо делать его точечно. Такой способ россиянам назвал дизайнер интерьера Павел Осипов, его слова передает Life.ru.

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«Чтобы сэкономить на ремонте, важно изначально понимать, какие объемы ремонта планируются. В нынешних реалиях я рекомендую делать его постепенно и точечно, преображая конкретные зоны помещения, чтобы через какое-то время реализовать весь проект и минимизировать тем самым финансовую нагрузку», — посоветовал эксперт.

Кроме того, Осипов предложил обращать внимание на предложения продавцов и производителей по конкретным материалам. Так, достаточно дорогой МДФ можно заменить на ДСП, а кухонную столешницу из камня — на акриловый камень. При этом конечный результат, несмотря на более низкую стоимость, не будет уступать дорогому по цене и качеству.

Директор по продажам строительной компании HalleHouse Вячеслав Котлов отметил, что стратегию с использованием более дешевых, но в то же время качественных материалов можно применять и при строительстве дома. В качестве примера он привел отделку фасада дома площадью 150 «квадратов», на которой таким образом можно сэкономить 300–400 тысяч рублей.