5 вещей в доме, которые давно пора заменить

Если одни вещи быстро изнашиваются, и нам приходится их стабильно менять, то другие могут стоять в доме месяцами (и даже годами). При этом их также необходимо время от времени менять, но лишь немногие заботятся об этом.

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Вместе с тем подобная халатность может обернуться неприятными последствиями.

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Подробнее о вещах, которые давно пора заменить – в материале "Рамблера".

Губки для мытья посуды

Губки необходимо менять каждые 2-8 недель в зависимости от частоты использования. Если вы ежедневно моете посуду руками, менять губки нужно чаще. Если же вы пользуетесь посудомоечной машиной, обновлять губки можно реже. В любом случае каждую неделю губки необходимо дезинфицировать, поскольку на них скапливается огромное количество бактерий. Проще всего сделать это, отправив губку в микроволновую печь или положив ее в верхнюю корзину посудомойки во время мытья посуды.

Зубная щетка

Некоторые люди пользуются одной и той же зубной щеткой годами. А между тем стоматологи рекомендуют обновлять щетку как минимум каждые три месяца. Если же у вас стоят коронки или импланты, делать это нужно раз в два месяца. Не пренебрегайте этим советом, если хотите сохранить здоровье зубов.

Картридж для очистки воды

Если вы пользуетесь системой очистки воды, обязательно устанавливайте дату замены фильтра. Причем делать это нужно вне зависимости от того, какой тип фильтра установлен у вас: кувшин, проточный или тот, что устанавливают в холодильниках с подачей питьевой воды и льда.

Медикаменты

Хотя бы раз в год важно проводить ревизию аптечки и выбрасывать те медикаменты и витамины, срок годности которых подошел к концу. Кроме того, не забывайте проверять коробки и пакеты с лечебными сборами. Как правило, они хранятся недолго, но при этом занимают много места в шкафу.

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