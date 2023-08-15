Врач перечислил главные правила ухода за подушками

«Проверить ее можно, сложив ее пополам. Если она отпружинивает, ее можно продолжать использовать. Но если предмет остается сложенным, то он утратил свою форму, и пришло время купить новый. Я всегда рекомендую менять подушки каждые один-два года, так как они на удивление быстро изнашиваются, чаще, чем одеяло», — высказался доктор.