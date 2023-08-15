Найдено природное средство борьбы с насекомыми

Ученые из Американского химического общества (ACS) обнаружили у алоэ инсектицидные свойства. Результаты работы будут представлены на ежегодном собрании членов ассоциации ACS 2023.

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Авторы исследовали листья и стебля растения. Как оказалось, в них содержится шесть веществ, которые могут отпугивать комаров и других насекомых. Среди них молекулы октакозана, а также нонадеканон, арджугенин, динотерб, 2-гексил-1-деканол и квилаевая кислота.

Эти вещества могут лечь в основу безвредных пестицидов из отходов производства косметики с соком алоэ. Таким образом ученые решают сразу две проблемы: производство с использование растения становится безотходным и более дешевым, а средства против насекомых перестанут нести угрозы для экосистем и здоровья человека.