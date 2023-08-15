Как одеваться на даче стильно и комфортно одновременно

Загородный участок – прекрасное место, где можно подышать свежим воздухом, провести время с семьей и друзьями, отдохнуть от городской суеты. Но даже на природе дамам хочется стильно и модно выглядеть. И это возможно. При этом на даче главное – комфорт. Выбирайте одежду из натуральных материалов, таких, как хлопок, лен, вискоза и шелк. Они обеспечивают хорошую вентиляцию и не будут раздражать кожу даже в жару.

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Платья и сарафаны – лучший выбор для летней дачной моды. Они не только стильные, но и очень удобные, поскольку позволяют коже дышать и не создают дискомфорта в жару.

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Защита от солнца тоже может быть стильной. Шляпы и солнцезащитные очки помогут не только создать образ, но и защитят глаза и кожу от вредных солнечных лучей.

При выборе обуви для дачи отдавайте предпочтение комфортным вариантам. Сандалии, кеды, мокасины или легкие кроссовки – хороший выбор для активного отдыха на природе. Не забываем и про аксессуары. Легкие шарфы, браслеты, колье и сумки из соломы или текстиля будут отличным дополнением к вашему летнему стилю.

На даче погода может быть непредсказуемой, поэтому стоит подумать о том, чтобы иметь при себе легкий дождевик или куртку. В моде сейчас пластиковые дождевики ярких цветов – например, лимонно-жёлтого.

Если у вас есть возможность купаться на даче, не забудьте про удобный и красивый купальник.

Вообще, дача – отличное место для экспериментов с модой. Попробуйте новые стили, цвета и аксессуары. Откройтесь для новых идей и наслаждайтесь процессом создания своего уникального образа.

На шляпах, которые сейчас в моде, можно остановиться подробнее. Широкополые шляпы хорошо защищают от солнца и создают непринужденный, романтический образ. Панама удобна и не мешает заниматься огородными делами. Тревис – этот фасон шляпы имеет узкие поля и скошенную верхушку: это более строгий и стильный образ, который ассоциируется и с городской модой. В последние годы ковбойские шляпы стали популярными в уличной моде. Подойдут они и для фазенды.

Бохо-стиль часто связывается с летом и свободой. Бохо-шляпы могут быть украшены широкой лентой, пером, цветами или другими декоративными элементами. Сомбреро – традиционная мексиканская шляпа с очень широкими полями, отлично защищающая от палящих лучей. Уж если работникам на плантациях она помогала, то и вам поможет уберечься от зноя.

И о сарафанах. Миди-сарафаны длиной до середины икры – самый популярный выбор, сочетание универсальности и элегантности. В этом году распространены свободные и просторные силуэты.

Сарафаны из денима всегда остаются в тренде благодаря своей универсальности и возможности сочетать с различными стилями. Сарафаны с трапециевидной формой подола и с вырезом на спине также остаются в моде.