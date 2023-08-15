Как сделать комфортным сбор урожая

Сбор урожая – трудоемкая работа, поэтому лучше заранее позаботиться о том, чтобы вам было комфортно. Подготовьте специальные приспособления. Так, вам очень пригодятся садовые наколенники, стульчик и лавочка. Они сберегут ваши ноги и поясницу. Наклоны, приседания, ползание на корточках – все это аукнется уже вечером болью в мышцах и суставах.

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Там, где есть возможность – ставьте низкую скамейку или стульчик. На крайний случай надевайте садовые наколенники, чтобы сберечь колени. Также полезен фартук для сада. Его легко сделать самостоятельно из обычной клеенки. Главное – большой карман, куда вы будете собирать урожай.

Вот еще несколько советов, чтобы сбор урожая стал комфортным.

Заранее готовьте грядки. Перед сбором урожая за 7-10 дней ограничьте поливы, перья лука и чеснока завяжите в узел, у картофеля срежьте ботву.

Собирайте урожай вовремя. Чтобы плоды не валялись на земле и не начинали загнивать. Обязательно выбирайте сухую ясную погоду: мокрые овощи и фрукты подвержены гниению и не будут храниться. На грядках собирайте урожай каждые 2-3 дня, чтобы плоды не перезрели и не стали рассадником болезней.

Утилизируйте всю падалицу – иначе она станет приманкой для вредителей.

Используйте подручный материал. Красную смородину легко собирать обычной вилкой, пропускайте ветки через зубцы: ягоды будут осыпаться в ведро. С помощью палки и пластиковой бутылки можно сделать приспособление для снятия яблок и груш с высоких веток. Плотная пластиковая бутылка с зазубринами, прикрепленная перпендикулярно к черенку, поможет собрать падалицу, не наклоняясь.