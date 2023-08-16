Ветеринар назвала симптомы чумы и бешенства у собак

Симптомы бешенства и чумки у собак очень похожи, как правило, после заражения у животных наблюдается слюнотечение, гипертермия, расширяются зрачки и учащается дыхание, рассказала NEWS.ru ветеринар Маргарита Наумова. При чумке питомец заразен только для других животных, бешенство же опасно и для людей, как для всех теплокровных, отметила врач.

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Животное становится возбужденным, иногда агрессивным или наоборот слишком ласковым. Появляется светобоязнь, дрожь, нарушение координации движений. Иногда наблюдается диарея. Инкубационный период длится от одной недели и до года, зависит от места проникновения вируса в организм, но в среднем 10 дней, как принято считать, — рассказала ветеринар.

При чумке продлить и поддержать жизнь собаки можно, если обратиться к врачам на ранних стадиях. Для профилактики можно ежегодно проводить вакцинацию, добавила она.

А вот что касается бешенства, от данного заболевания лекарства нет. Только профилактика ежегодной вакцинацией, как для животных, также и для людей. Полноценно диагностировать данное заболевание можно только посмертно, — констатировала Наумова.