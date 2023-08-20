4 неожиданных способа применения гречки

Если вдруг у вас дома оказалось слишком большое количество гречки или вам просто стало любопытно, на что еще может сгодиться эта полезная крупа, данный материал "Рамблера" именно для вас.

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Здесь мы расскажем о том, в каких целях еще можно использовать гречку, помимо очевидных.

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1. Приготовьте скраб для лица

Помните, что любые продукты уходовой косметики, вне зависимости от того, куплены они в магазине или сделаны самостоятельно, следует тестировать на небольшом участке кожи – такая процедура поможет вам убедиться, что отсутствует аллергия на компоненты.

Для приготовления скраба из гречневой крупы размельчите ее в блендере до состоянии муки, добавьте яичный желток и чайную ложку сахара. Смесь тщательно перемешайте, нанесите на лицо, помассируйте кожу и смойте спустя пять минут. Не проводите процедуру чаще одного раза в неделю.

2. Сделайте погремушку

Если у вас есть дети, с помощью гречневой крупы вы запросто сможете сделать погремушку для малыша своими руками. Вам понадобится любая готовая небольшая мягкая игрушка и пластиковый контейнер для игрушки из шоколадного яйца. Просто засыпьте гречку в пластиковое яйцо так, чтобы она заполняла его примерно на половину, и вшейте его в игрушку. Уделите особое внимание тому, чтобы шов был тугой и надежный – чтобы ребенок не могу случайно добраться до мелких частичек.

3. Используйте в качестве удобрения для цветов

После того, как вы сварили на обед или ужин гречневую крупу, не сливайте воду из кастрюли в раковину – перелейте в чистую емкость и дайте настояться в течение нескольких дней. Такая жидкость станет прекрасным удобрением для комнатных растений, ведь в ней содержится большое количество кремния, магния, фосфора и других полезных элементов.

4. Набейте гречкой подушку

Еще с давних времен многие народы стран Востока наполняли подушки гречневой шелухой. Это сделать будет непросто, несомненно, но можно использовать и целые крупицы гречи. Гречневая подушка многим помогает в борьбе с болями в спине и шее, головными болями и бессонницей. Стоит, правда, учитывать, что такая подушка будет довольна жесткой.