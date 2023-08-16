Что необходимо сделать дачникам в августе

В августе у дачников поприбавилось забот: в самом разгаре «Закруточно-заготовительная» кампания. При этом уход за садом — ягодными кустарниками и плодовыми деревьями никто — не отменял.

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О том, что входит в список обязательных работ на дачных участках в августе, рассказывает эксперт «Головы садовой», биохимик и дачница с многолетним стажем Екатерина Попова.

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Пора укоротить

Начнем с одной из самых любимых наших культур — томатов. Сейчас вовсю идет сбор урожая, и если вы хотите, чтобы все силы томаты тратили на созревание плодов, обязательно обрезайте у растений пасынки. Безжалостно удаляйте даже те, которые вы прозевали, позволив им вырасти и зацвести. Еще одна необходимая манипуляция, которую надо провести с томатами сейчас, — это вершкование. Ну, детерминантные (низкорослые) роста справляются с этим и без нашего участия, а вот высокорослым индентам чувство меры, как говорится, неведомо, и их стремление к безостановочному росту придется остановить, прищипнув (или обрезав) верхушки. Все с той же целью — пусть отдают свои силы на вызревание плодов, а не наращивание зеленой массы.

Резать немедленно!

Практически отдала свой урожай малина (имеются в виду обычные, не ремонтантные сорта), и нужно уже сейчас приступать к уходу за растением, который начинается с обрезки старых — отдавших ягоды — стеблей.

Оставлять эту работу до осени не стоит, чтобы выросшие молодые побеги возобновления чувствовали себя более комфортно: ведь им достанется больше света и питания, которые не будут оттягивать на себя старые «соседи». Слабенькие молодые побеги тоже следует удалять: толку от них не будет, оставляйте только сильные и здоровые. Многие садоводы проводят двойную обрезку малины: в июне — начале июля укорачивают верхушки стеблей на 10– 15 сантиметров, чтобы растение давало дополнительные побеги из пазух листьев. Но если вы по каким-то причинам этого не сделали, сейчас не пытайтесь наверстать упущенное: вызреть такие побеги уже не успеют. Так что оставьте эту работу до следующего года. А вот обработка малины фунгицидными препаратами от различных заболеваний в августе лишней не будет, а при необходимости по осени можно ее повторить. Если вы заметили на листьях растения желтые или светлые полоски-штрихи, то, скорее всего, к вам пожаловал вирус мозаики. Я такие стебли удаляю — как старые, так и молодые. И настоятельно рекомендую после этого дезинфицировать инструмент.

Иногда садоводы сталкиваются с такой проблемой, как вирус израстания малины. Растение начинает вдруг «стрелять корнями», и из одной точки вырастает масса тоненьких хилых побегов, напоминающих щетку или веник. Лучший способ борьбы с проблемой — избавиться от «стреляющего» куста и «щетки», выкопав их.

Что касается подкормки малины, то самые подходящие для конца лета удобрения — с повышенным содержанием фосфора и калия и минимальным количеством азота. Выбирая удобрение, ориентируетесь на опознавательный знак — слово «осеннее». Ну и не забудьте полить и замульчировать малинник. Лучше — скошенной травой или компостом: они станут дополнительными источниками питательных веществ.

Яблоки на траве

Многих дачников это лето щедро одарило урожаем яблок. Летние сорта уже вызрели, сбор осенних и зимних — впереди.

А пока головная боль садоводов — падалица. Старайтесь регулярно собирать ее, чтобы из поврежденных плодов гусеница не перебиралась на здоровые яблоки и не повреждала их. Как избавиться от падалицы? Кто-то укладывает ее в компостные ящики и кучи. И не слушайте тех, кто уверяет, что яблоки якобы не перегнивают из-за содержащейся в них кислоты. Прекрасно перегнив ают, как и в се остальные остатки органики! Можете вырыть специальную траншею под падалицу, которую затем забросаете землей. А тем, кто выращивает на своих участках гортензию, советую сделать вот что. Если вы сажаете новый куст, выройте под него яму, куда заложите падалицу, засыпьте хорошим слоем земли и посадите туда растение. Гортензия любит кислую почву и отблагодарит вас в последующем шикарным цветением. Можно зарыть падалицу по кругу на некотором расстоянии от центра растущей гортензии, чтобы сделать почву под ней «повкуснее». Кстати, не поленитесь повесить на яблони ловчие пояса, они помогут отловить насекомых-вредителей. Можно ли сейчас, когда деревья усыпаны плодами, проводить опрыскивание от различных вредителей? Можно. Только ни в коем случае не химическими препаратами. А вот такие проверенные биопрепараты, как «Битоксибациллин» и «Фитоверм», ни растениям, ни вашему здоровью вреда не причинят.

Продолжаем сажать

Надеюсь, вы уже убрали с грядок чеснок? Что ж, теперь самое время позаботиться о том, чтобы земля не пустовала, а вы могли продолжать есть витамины с грядки. Что можно посадить в августе? Например, редиску. Только выбирайте раннеспелые и устойчивые к цветушности сорта.

Если решите посеять укроп, не делайте под него бороздки, просто разбросайте семена по поверхности рыхлой почвы и слегка присыпьте землей.