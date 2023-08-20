Как почистить утюг без специальных средств

В этом материале "Рамблер" расскажет, как легко и эффективно почистить утюг в домашних условиях, не используя специального чистящего карандаша.

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Самой распространенной проблемой обычно становится появление нагара на подошве утюга или накипи внутри прибора. Разбираемся, какие методы помогут избавиться от вышеперечисленных проблем.

Лимонная кислота

С помощью этого простого и бюджетного средства, как известно, можно легко справиться с накипью в чайнике. Так вот утюг тоже можно очистить от внутренней накипи, используя лимонную кислоту. Для этого нужно развести ее в горячей воде, залить в отверстие для воды в утюге, выставить максимальную температуру и немного подождать, пока вода нагреется. После этого несколько раз нажмите на кнопку выпуска пара, чтобы накипь вышла. Важно делать это над раковиной или любой другой емкостью. После очищения, вылейте всю оставшуюся жидкость из утюга, чтобы кислота не испортила его.

Сода

Один из самых простых способов. Очистить подошву утюга поможет сода, разведенная в теплой воде. Необходимо просто смочить тряпку в этом растворе и тщательно протереть ею подошву прибора.

Соль

Соль идеально подойдет для решения проблемы в случае, если нагар небольшой и относительно недавний. Вам понадобится высыпать на газетный лист или лист бумаги соль, раскалить утюг и провести им по соли несколько раз до полного очищения.

Зубная паста