Как бороться с борщевиком Сосновского осенью

Борщевик Сосновского - не такой уж редкий гость в Москве и Подмосковье. Наверняка многие видели его высокие белые зонтики у железных дорог, на заброшенных полях или возле дачных участков. С этим растением, представляющим опасность для людей и экосистемы, важно бороться. Вдобавок в столичном регионе предусмотрены штрафы за отсутствие работы по его уничтожению: юрлицам назначают от 150 тысяч до 1 млн рублей, должностным - 20-50 тысяч, а физлицам - 2-5 тысячи. Есть ли смысл разбираться с борщевиком Сосновского в осенний сезон? Об этом издание «Вести Подмосковья» узнало у руководителя движения «СтопБорщевик», агроэколога Антона Гладилина.

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За лето на соцветиях борщевика Сосновского успевает созреть 15-20 тысяч семян. Одни остаются на растении, а другие падают в почву рядом, разносятся ветром и на одежде… Словом, площадь распространения инвазивного вида только увеличивается. Поэтому осенью можно как раз позаботиться о том, чтобы этого не происходило.

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Вот на участке под серым сентябрьским небом возвышается здоровый борщевик: что с ним сделать? Антон Гладилин посоветовал аккуратно срезать зонтики с сохранившимися семенами, а затем утилизировать их.

«Семена и листья борщевика можно закомпостировать: сложить в кучу, накрыть черной пленкой и по желанию добавить средства для усиления процесса. Также есть вариант убрать их в пакеты, добавить немного воды, завязать и оставить до весны - за это время семена сгниют. Всю эту картину потом важно не забыть выбросить весной», - отметил агроэколог.

Черную пленку можно использовать без компостирования. Если ее разложить по земле осенью, то эффект она начнет давать в следующем сезоне. По словам специалиста Гладилина, под пленкой будут гибнуть от перегрева как всходы из семян, так и взрослые растения, которые отрастают от стеблекорня.

«При укладывании пленки осенью придется больше трудиться: обрезать и утилизировать зонтики с семенами, удалить «трубки» и скосить растения. Затем на участок работ нужно постелить пленку и сверху разместить груз. В таком виде ее нужно оставить на год, а потом снять и засеять участок травами», - объяснил Антон Гладилин.

Он предупредил, что борщевик, «изгнанный» с территории, может на нее вернуться, если та останется пустой.

В вышеупомянутом методе осенней борьбы с борщевиком есть один момент, на который стоит отдельно обратить внимание. А именно - скашивание. Весной и летом, в период цветения, косить борщевик бессмысленно: семена разлетятся, стеблекорень в почве останется и даст очередные всходы.

«Осенью у борщевика Сосновского появляются почки возобновления. Цветочные - у растений, планирующих цвести в следующем году. Вегетативные - у тех, в чьи планы это не входит. Поэтому осеннее скашивание поможет нарушить естественный процесс развития борщевика и ослабит его», - пояснил агроэколог.

Существует более боевой способ в виде обработки гербицидами. Он пригоден весной и в начале лета, то есть до начала цветения. Тем не менее, есть ряд препаратов, которые справятся со своей задачей осенью.

«Пригодятся препараты на основе метсульфурон-метила, который воздействует на двудольные растения и не влияет, например, на злаковые культуры. Он помогает создать гербицидный экран на поверхности почвы, благодаря которому всходы борщевика весной погибают. Необходимо хорошо пролить почву, а не только опрыскать растения», - рассказал руководитель движения «СтопБорщевик».

Следует учитывать, кстати, что гербицидами нельзя обрабатывать водоохранные зоны и особо охраняемые природные территории. А еще во время работы с такими препаратами необходимо соблюдать технику безопасности и регламенты применения.

«Важное условие: осеннюю обработку нужно проводить при температуре не ниже 10 градусов, при ветре до 4 м/с и не менее чем за 2 часа до прогнозируемого дождя! Дозировка рассчитывается так: 100 грамм препарата на гектар», - напомнил агроэколог.

Кроме того, всегда остается проверенный метод подрезания стеблекорня борщевика Сосновского. Следует вооружиться острой лопатой и подрезать стеблекорень на глубине 10-15 сантиметров, затем аккуратно достать борщевик и закомпостировать. Если выкопанных растений оказалось много, то не стоит оставлять их просто на земле, так как велик шанс повторного укоренения.