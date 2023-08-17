3 породы собак, на уход за которыми не нужно тратить целое состояние
Непреодолимое желание купить своему любимцу лакомство или новую игрушку, например, можно исключить из списка ежемесячных трат. А вот оплата за корм и профилактический или, не дай бог, внеплановый осмотр у ветеринара зачастую влетает хозяевам в копеечку.
Впрочем, даже для тех, кто пока только хочет завести собаку, но финансово к этому не готов, есть решение. Кинологи портала AZ Animals подсчитали стоимость трат на ряд пород и выяснили, на уход за какими не нужно тратить целое состояние.
Чихуахуа
Возглавила список крошечная чихуахуа. Эта порода занимает первое место во всех рейтингах самых бюджетных собак — и дело в ее размере. Взрослой чихуахуа понадобится всего одна чашка корма на день. К тому же, как отмечают специалисты портала, эти собачки очень умны и ловки, что минимизирует вероятность травм. Владельцы чихуахуа, как показывает статистика, обращаются к ветеринарам внепланово гораздо реже любителей других пород.
Бигль
Второй на очереди — бигль. Собаки весом около 13 килограммов зачастую обходятся одним приемом пищи днем и небольшим перекусом вечером. Бигли, отмечает издание, достаточно чистоплотны, а также отличаются крепким здоровьем. В зоне опасности зрение и тазобедренные суставы в силу генетики этой породы, но исключить траты на лечение можно, периодически проходя диагностику у ветеринара.
Такса
Завершает рейтинг бюджетных собак такса. Опять же, в силу размера эта порода не требует большого количества корма. Даже несмотря на то, что очень подвижна. Кинологи называют таксу одной из тех, кто практически не подвержен болезням относительно других собак. Поэтому, если ее правильно кормить и регулярно выводить на свежий воздух, консультация ветеринара будет нужна нечасто.