3 породы собак, на уход за которыми не нужно тратить целое состояние

Непреодолимое желание купить своему любимцу лакомство или новую игрушку, например, можно исключить из списка ежемесячных трат. А вот оплата за корм и профилактический или, не дай бог, внеплановый осмотр у ветеринара зачастую влетает хозяевам в копеечку.

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Впрочем, даже для тех, кто пока только хочет завести собаку, но финансово к этому не готов, есть решение. Кинологи портала AZ Animals подсчитали стоимость трат на ряд пород и выяснили, на уход за какими не нужно тратить целое состояние.

Чихуахуа

Возглавила список крошечная чихуахуа. Эта порода занимает первое место во всех рейтингах самых бюджетных собак — и дело в ее размере. Взрослой чихуахуа понадобится всего одна чашка корма на день. К тому же, как отмечают специалисты портала, эти собачки очень умны и ловки, что минимизирует вероятность травм. Владельцы чихуахуа, как показывает статистика, обращаются к ветеринарам внепланово гораздо реже любителей других пород.

Бигль

Второй на очереди — бигль. Собаки весом около 13 килограммов зачастую обходятся одним приемом пищи днем и небольшим перекусом вечером. Бигли, отмечает издание, достаточно чистоплотны, а также отличаются крепким здоровьем. В зоне опасности зрение и тазобедренные суставы в силу генетики этой породы, но исключить траты на лечение можно, периодически проходя диагностику у ветеринара.

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