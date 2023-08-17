Москвичам рассказали, как вырастить арбуз

Как правило, арбузы поступают в столичный регион из южных областей России и из соседних государств. При этом любой желающий может вырастить их на загородном участке и даже дома, заявил агроном Михаил Воробьев в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что этот процесс будет не сложнее, чем вырастить огурцы. По его словам, есть около 10–15 сортов арбуза, которые можно вырастить в Москве и области. Они будут небольшими по размеру, однако не потеряют сочность и сладость.