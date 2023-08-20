Что делать, если кошка просыпается рано и будит

Кошка — активное животное, особенно в темное время суток. Несмотря на то, что на протяжении дня она не доставляет хозяину неудобств, под утро она может начать активную деятельность.

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О том, почему кошки будят хозяев рано утром и что с этим можно сделать, — в материале “Рамблера”.

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Почему кошка будит с утра

Кошки — далеко не ночные животные. Пик их активности приходится на часы после захода солнца, а также на несколько часов перед рассветом. Поэтому по вечерам и ранним утром они могут мешать своему хозяину.

Это произошло из-за эволюции. Еще предки домашних кошек начинали охотиться после захода солнца, поэтому эта привычка появилась у современных домашних питомцев. Днем, когда хозяина нет, кошка спит и набирается сил, вечером появляется еда, а ночью происходит охота.

Если хозяин спит, по логике кошки, в период охоты его нужно обязательно разбудить. Поэтому они приходят к хозяину и начинают его донимать всеми возможными способами. они хотят, чтобы он поучаствовал с ними в активных играх.

Что делать, чтобы кошка не будила

Остановить ночную активность кошки практически невозможно, но можно сформировать привычки, которые помогут регулировать ее настроение и активность. Для начала нужно научиться игнорировать кошку, когда она пытается вас разбудить. Не обращайте на нее внимания, отвернитесь на другой бок. Так питомец поймет, что его средства не работают. Не стоит предпринимать никаких действий: не давайте еды, не начинайте играть и не идите на поводу у кошки. Это — ключевое действие.

Еще один способ — не ограничивать вечернюю активность кошки. Чтобы животное спало всю ночь, нужно поиграть с ним перед сном. Это поможет выплеснуть энергию активности. В таком случае есть вероятность того, что кошка будет спокойно спать всю ночь и не станет донимать хозяина ранним утром. Не обязательно занимать кошку игрой, можно просто проявить к ней больше внимания.