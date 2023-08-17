Назван способ долго хранить продукты и реже их выбрасывать

Раздельное хранение продуктов поможет хранить их дольше и реже выбрасывать, уверяет специалист по питанию сервиса доставки «Прием» Евгений Митрошин.

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Правила длительного хранения продуктов он назвал «Ленте.ру».

Раздельное хранение

Один из главных принципов правильного и долгого хранения продуктов — не смешивать их, говорит эксперт. Он призвал зонировать холодильник на полки, ящики и отделения для мясных изделий, молочных продуктов, фруктов и овощей. Во многих современных холодильниках ящики уже подписаны для удобства.

Обратите внимание, самый нижний ящик обычно отведен под мясо, так как именно здесь самая низкая температура.

Температурный режим

По словам Митрошина, чем больше заполнены полки, тем ниже следует выставлять температуру. Причем это работает как для основного отделения, так и для морозильного шкафа. Для холодильника стоит выбирать температуру от 2 до 6 градусов по Цельсию, а для морозильной камеры — от -24 до -16 градусов по Цельсию.

Упаковка

Многие магазинные упаковки подходят исключительно для хранения продуктов в закрытом виде, продолжил Митрошин. Например, пластиковая вакуумная обертка для колбасы теряет свою эффективность после открытия. Хранить колбасные изделия следует в пищевой бумаге или крафтовом пакете. То же касается и сыров.

Сырые мясные изделия лучше перекладывать в герметичный контейнер, а фрукты и овощи лучше хранить вообще без упаковки.

Список покупок

Список покупок — обязательное условие для оптимизации хранения продуктов, уверяет эксперт. Во-первых, список помогает спланировать рацион на несколько дней вперед. Во-вторых, позволяет избежать необдуманных трат и сэкономить место в холодильнике.